Rotary de Oliveira do Bairro entregou 11 cabazes de Natal a famílias carenciadas

O Rotary Club de Oliveira do Bairro promoveu, no passado mês de dezembro, a entrega de 11 cabazes de Natal a famílias necessitadas do concelho, numa ação solidária que se insere no espírito de serviço e proximidade à comunidade que caracteriza o movimento rotário.

A iniciativa contou com o envolvimento direto de vários companheiros do clube, que, porta a porta, fizeram chegar bens alimentares essenciais a vários agregados familiares em situação de vulnerabilidade social. Para além do apoio material, esta ação procurou também levar uma mensagem de esperança, atenção e humanidade a quem enfrenta diariamente dificuldades como a carência alimentar, o isolamento social e a impossibilidade de proporcionar melhores condições de vida aos seus familiares mais próximos.

Segundo os membros do Rotary Club envolvidos, esta é uma das ações mais marcantes do ano rotário, por permitir um contacto direto com realidades muitas vezes invisíveis na sociedade atual. O encontro com histórias de vida difíceis reforça a consciência da importância do voluntariado e da necessidade de repensar valores, num mundo frequentemente marcado pela busca do poder, da riqueza e da notoriedade.

O Rotary Club de Oliveira do Bairro sublinha que esta atividade reflete a essência do movimento: servir acima de si próprio. Agradecendo a todos os companheiros que participaram, o clube destaca que cada gesto, feito com vontade e disponibilidade, representa um contributo significativo para a construção de uma comunidade mais solidária, justa e atenta aos que mais precisam.