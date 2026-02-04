Anadia lança campanha solidária para Leiria

Podem ser entregues materiais de construção e bens essenciais. Os materiais de maior dimensão (telhas, cimento, telas e oleados) devem dar entrada nos estaleiros da Câmara Municipal de Anadia, entre as 8h e as 17h, até sexta-feira, dia 6 de fevereiro.

O Município de Anadia, em parceria com as Juntas de Freguesia e outras associações (associações culturais/desportivas e Agrupamentos de Escuteiros), encontra-se a desenvolver uma Campanha Solidária para com a região de Leiria.

Nesse sentido, apela-se aos cidadãos para entrega de materiais de construção e bens essenciais, tais como, lonas, telhas, silicones, cimento rápido, luvas de construção, telas de impermeabilização, oleados, coletes refletores, ferramentas de remoção e limpeza, vassouras e pás, lanternas a pilhas, alimentos (arroz, massa, enlatados, bolachas e cereais), comidas de bebés, água, produtos de higiene (fraldas infantis e para adultos), mantas e cobertores.

Os materiais de maior dimensão, nomeadamente paletes de telhas, cimento, telas e oleados devem ser entregues nos estaleiros da Câmara Municipal de Anadia, entre as 8h e as 17h, até sexta-feira, dia 6 de fevereiro.

Apela-se para que as restantes doações sejam entregues nas sedes das Juntas de Freguesia, até segunda-feira, dia 9 de fevereiro às 16h.