Concerto “Requiem” de Gabriel Fauré une arte e espiritualidade na Igreja da Pocariça

A Igreja Paroquial da Pocariça vai acolher o concerto “Requiem”, de autoria de Gabriel Fauré, no sábado, dia 1 de novembro, pelas 18h.

O espetáculo será interpretado pelo Grupo Vocal Ançãble, acompanhado pelo organista António Hipólito, pela violinista Aurora Miranda e pela harpista Carlota Monteiro.

O concerto é dedicado a uma das obras mais emblemáticas da música sacra do século XIX.

O “Requiem” de Gabriel Fauré é uma composição intemporal, reconhecida como uma das mais belas do género, e promete proporcionar um momento de profunda elevação artística e espiritual na Igreja Paroquial da Pocariça.

Nas vésperas do dia dedicado à oração pelos fiéis defuntos, esta interpretação assume um significado especial.

O “Requiem” de Fauré é uma oração de esperança por todos os que partiram, um convite à recordação e à homenagem daqueles que continuam presentes no coração de cada um. Mais do que uma reflexão sobre a morte, é uma celebração da vida e da eternidade.

Este concerto é também uma meditação íntima e serena sobre o sentido da vida e da morte, conduzindo o público a uma reflexão profunda sobre a eternidade.