Sónia Melo, CD Luso: “Queremos reforçar ligação entre formação e futebol sénior”

O Clube Desportivo do Luso, nos últimos anos, tem crescido a olhos vistos ao nível da formação. Conta com cerca de 90 atletas distribuídos pelos escalões de petizes, traquinas, infantis, iniciados, juvenis e juniores. O futebol sénior está de regresso, num clube que é liderado, desde março de 2023, por Sónia Melo.

O Clube Desportivo do Luso, nos últimos anos, tem crescido a olhos vistos ao nível da formação. Conta com cerca de 90 atletas distribuídos pelos escalões de petizes, traquinas, infantis, iniciados, juvenis e juniores. O futebol sénior está de regresso, num clube que é liderado, desde março de 2023, por Sónia Melo.

O Clube Desportivo do Luso esteve cinco anos sem futebol sénior. Quais os motivos para este regresso para a época 2026/2027?

Na época 2020/2021 reabrimos a equipa sénior. No entanto, devido às condicionantes provocadas pela pandemia de COVID-19, no final dessa mesma época fomos obrigados a encerrar novamente este escalão. Entretanto, o clube consolidou o seu trabalho na formação e, pelo segundo ano consecutivo, teremos uma equipa de juniores. Faz todo o sentido que os nossos atletas possam continuar a representar o clube e a jogar na nossa casa após concluírem a formação.

Por outro lado, sentíamos que faltavam pessoas com a garra e com vontade necessárias para ajudar a desenvolver este projeto. O momento decisivo surgiu quando o Xano Cardeira e o Rodrigo Melo apresentaram à direção a sua vontade de alavancar a equipa sénior.

Assim, acreditamos que estão reunidas todas as condições para trazer novamente os seniores ao CD Luso, reforçando a ligação entre a formação e o futebol sénior e dando continuidade ao crescimento sustentado do clube.

O clube, no passado, já participou nos campeonatos nacionais. Está preparado para competir na 2.ª Divisão Distrital e quais os objetivos?

Claro que sim, o clube já teve muitos altos e baixos e sempre cá estivemos para apoiar em todos os momentos, este será só mais um. O principal objetivo é criar uma equipa consistente e jogo a jogo dar alegrias aos sócios e simpatizantes.

Nos últimos anos a vossa aposta tem recaído na formação. É para continuar?

Não temos dúvidas de que a formação é a base do nosso clube. Ver a alegria dos nossos jovens a representar o clube enche-nos de orgulho e é algo que não se consegue explicar por palavras. Vê-los crescer como atletas e como pessoas é a recompensa para todos os que trabalhamos neste projeto.

Qual é a realidade atual do CD Luso?

A realidade não é fácil, mas penso que esta é uma dificuldade transversal à maioria das associações que vivem do voluntariado. Cada vez é mais difícil encontrar pessoas disponíveis para dedicar parte do seu tempo em prol dos outros e da comunidade, o que nos cria algumas limitações ao nível dos recursos humanos.

Somos poucos a trabalhar diariamente para manter o clube ativo e a crescer. Por isso, quero deixar um agradecimento público a todos aqueles que, de forma desinteressada, disponibilizam um bocadinho do seu tempo para ajudar e estar presentes. Sem empenho, dedicação e espírito de voluntariado, muito do que fazemos simplesmente não seria possível.

No próximo ano o clube completa 80 anos de existência. A direção está a preparar alguma coisa para celebrar a data?

A data não passará em branco, mas de momento ainda não podemos avançar com informações, visto não estarem cem por cento confirmadas.

É presidente há 3 anos. Não é muito habitual ver-se uma mulher a liderar um clube. O que a move?

Faço-me esta questão várias vezes. O meu pai foi diretor do CD Luso e, desde os meus quatro anos de idade, que mais ou menos presente acompanho esta história. Cresci aqui rodeada dos sócios, que na época enchiam a nossa casa.

O CD Luso faz parte da minha história e daquilo que sou hoje. Chego à conclusão que o que me move é, acima de tudo, o amor por esta casa e a vontade de contribuir para que continue a crescer e a cumprir o seu papel junto da nossa comunidade.