Seleção de Basquetebol em Cadeira de Rodas joga no Luso antes do Europeu

A Seleção Nacional de BCR enfrenta a Suíça em três jogos, este fim de semana (dias 13 e 14), no Pavilhão Municipal do Luso.

Encerrada mais uma etapa preparativa para o Europeu B, a 6 e 7 de junho, Portugal já prepara a próxima concentração. Novamente no Luso, Mealhada, a Seleção Nacional de BCR (Basquetebol em Cadeira de Rodas) enfrenta a Suíça em três jogos no decurso de dois dias, a 13 e 14 de junho.

A equipa nacional tem agendados duelos, no sábado, 13 de junho, pelas 12h e 18h, no Pavilhão Municipal do Luso, este último com transmissão na FPBtv.

Antes da partida para Zagreb, a Seleção Nacional de BCR volta a reunir-se de 21 a 24 de junho, também em “casa”, no Centro de Estágios do Luso. Para os embates com a Suíça, o selecionador nacional Óscar Trigo “fecha” o grupo e chama doze atletas.

Portugal também já conhece os rivais e calendários no Campeonato da Europa B, em Zagreb. Inserida no grupo B, a Seleção Nacional de BCR enfrenta a Bósnia-Herzegovina, no encontro inaugural, a 30 de junho, pelas 10h15. Segue-se, a 1 de julho, uma batalha inédita com a Suécia, às 12h30. A 2 de julho, os comandados de Óscar Trigo e Javier López medem forças com a Lituânia, às 10h15, e fecham a fase de grupo no dia 3, frente à Grécia, às 12h30.

Os dias 4 e 5 de julho estão reservados para os cruzamentos entre grupos e finais para atribuição do 9º ao 1º posto.