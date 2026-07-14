Hóquei em patins: Luís Simões deixa o comando do HC Mealhada

O Hóquei Clube da Mealhada, depois de ter garantido a subida à segunda divisão nacional, vai operar uma remodelação significativa no seu plantel e surgir na nova época desportiva com um novo treinador.

Luís Simões guiou o clube bairradino ao segundo escalão do hóquei em patins nacional, mas não vai transitar para a temporada 2026/27. A saída do HC Mealhada foi anunciada pelo próprio clube na sua página de Instagram. “Com trabalho, dedicação, exigência e espírito de equipa, liderou um grupo que alcançou um objetivo pelo qual todo o clube ansiava: a subida à 2.ª Divisão Nacional.

Uma conquista que ficará para sempre escrita na história do HC Mealhada e que teve em si um dos seus principais protagonistas. Ao longo deste percurso, transmitiu conhecimento, paixão pela modalidade e um compromisso diário com o crescimento da equipa e do clube. Chega agora o momento de seguir caminhos diferentes, mas o contributo deixado permanecerá como parte da identidade desta equipa e desta conquista”, pode ler-se.

Contactado pelo JB, o presidente do clube, António Loureiro, justificou este desfecho com uma decisão do próprio treinador. “Falou connosco há uns dois meses e compreendemos a sua decisão”, referiu o presidente ao nosso jornal. Por sua vez, Luís Simões, igualmente contactado pelo JB, confirmou que

este desfecho resulta, efetivamente, de uma decisão pessoal e que é da sua inteira responsabilidade.

Em relação ao plantel 26/27 do HC Mealhada, é certo que vai sofrer uma grande transformação. Além de vários jogadores da equipa de Sub23, está confirmada a saída de cinco atletas do plantel principal, entre os quais o capitão, Miguel Cunha, que estava no clube há vinte anos.

Pedro Neves