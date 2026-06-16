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Redação

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16 de Junho de 2026 11:59

Desporto // Futebol  

Rafa Rodrigues deixa SL Benfica e vai continuar nos Emirados Árabes Unidos

Rafa Rodrigues, jogador de 24 anos, natural de Oliveira do Bairro, vai jogar, pela segunda época consecutiva, no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ao fim de 11 anos, o jogador deixa de estar ligado contratualmente ao Benfica e passa, em definitivo, a ser jogador dos quadros do Al Ain.

O jovem lateral esquerdo começou a jogar futebol no Oliveira do Bairro, em 2009/10, mas, logo no ano seguinte, transferiu-se para a Casa do Benfica de Estarreja, onde permaneceu quatro temporadas até se mudar para o clube lisboeta.

No Benfica, jogou em todos os escalões de formação de futebol de onze (iniciados, juvenis e juniores), na equipa Sub23 e na equipa B que disputa a II Liga. Antes de rumar aos Emirados Árabes Unidos, estreou-se, por empréstimo do Benfica, na I Liga portuguesa ao serviço do AFS SAD.

Pedro Neves

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