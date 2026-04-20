Anadia abre centro de apoio a migrantes

Com a criação do CLAIM, Anadia reforça o compromisso com políticas de inclusão social de migrantes.

O município de Anadia inaugura, na próxima sexta-feira, dia 24 de abril, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM). A cerimónia vai contar com a presença do Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração, Rui Armindo Freitas. Nesta ocasião, será também assinado o protocolo de cooperação com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que formaliza a implementação do serviço no concelho.

O CLAIM será instalado no edifício de proximidade, na Loja do Cidadão, e funcionará às quintas e sextas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 17h.

Este serviço tem como missão prestar apoio personalizado a cidadãos migrantes, garantindo informação e encaminhamento em áreas como regularização documental, reagrupamento familiar, acesso a serviços públicos, integração social e orientação para o mercado de trabalho, entre outras necessidades identificadas.

O novo serviço reforça o compromisso do município com políticas de inclusão, respondendo às necessidades da população migrante com uma abordagem mais humana e eficaz.

Criado em articulação com a AIMA, o CLAIM funciona como um ponto único de informação e aconselhamento, buscando promover uma integração mais rápida e ajustada às exigências individuais. Entre as áreas de apoio oferecidas estão também os direitos e deveres em Portugal, o acesso a saúde, educação, segurança social, entre outros serviços essenciais.