Anadia vai receber Congresso Nacional do PSD

O Congresso Nacional do Partido Social Democrata (PSD) vai realizar-se nos próximos dias 20 e 21 de junho, no Velódromo Nacional de Sangalhos – Centro de Alto Rendimento, trazendo a Anadia centenas de delegados e dirigentes de todo o país para um dos mais importantes momentos da vida interna do partido.

Em nota enviada à redação, Pedro Esteves, presidente da Concelhia de Anadia do PSD, refere que “a realização do Congresso Nacional do PSD em Anadia é um sinal claro da vitalidade e da relevância política do nosso concelho no contexto nacional. Este é também o reconhecimento do trabalho consistente que temos vindo a desenvolver, reforçado pelo expressivo resultado autárquico que alcançámos”.

“Receber um evento desta dimensão é motivo de grande orgulho para Anadia. Este Congresso projeta o nosso concelho no plano nacional e evidencia a sua crescente importância na região e no país, afirmando-nos como um território dinâmico, preparado e capaz de acolher grandes iniciativas”, sublinha igualmente Jorge Sampaio, presidente da Câmara Municipal de Anadia.

“A realização do Congresso Nacional do PSD em Anadia reforça o papel do concelho no panorama político nacional e destaca a sua capacidade para receber eventos de grande dimensão, afirmando Anadia como uma referência na região e no país”, lê-se naquela nota.