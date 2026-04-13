Anadia contabiliza mais de 5 ME de prejuízos causados pela tempestade Kristin

“A forma como reagimos demonstra que estamos preparados, unidos e determinados a reconstruir, proteger e reforçar o nosso território”, afirmou o edil Jorge Sampaio.

“O Município de Anadia concluiu o processo de inventariação e valorização dos danos provocados pela Tempestade Kristin, que atravessou o concelho no passado dia 28 de janeiro, causando estragos significativos em equipamentos, infraestruturas municipais, freguesias e entidades locais, com os prejuízos a ultrapassar os 5 milhões de euros”, refere nota da autarquia enviada ao JB.

Segundo a Câmara Municipal, “o concelho registou danos muito significativos na rede viária, taludes, muros de suporte, escolas, equipamentos desportivos e culturais, num total superior a 2.8 ME”, acrescentando que a tempestade “provocou também danos nas margens dos rios com erosões severas, arrastamento de terras, destruição de taludes naturais e instabilização de margens em vários troços dos cursos de água que atravessam o concelho, com prejuízos na ordem dos 600 mil euros”.

No que se refere às Freguesias e Uniões de Freguesias o total dos prejuízos estimados ronda os 850 mil euros. Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas – 102.500€; Arcos e Mogofores – 132.500€; Avelãs de Caminho – 65.000€; Avelãs de Cima – 53.000€; Moita – 50.000€; Sangalhos – 177.000€; São Lourenço do Bairro – 85.000€; Tamengos, Aguim e Óis do Bairro – 63.000€; Vila Nova de Monsarros – 50.000€; e Vilarinho do Bairro – 65.000€.

Ao nível de coletividades, IPSS e entidades religiosas o valor ronda os 235 mil euros, tendo sido reportados danos, sobretudo em coberturas, infiltrações e estruturas de apoio.

O levantamento foi conduzido pelos serviços municipais, em articulação com todas as Juntas e Uniões de Freguesia, coletividades, IPSS e entidades religiosas.

No âmbito das medidas de apoio aos cidadãos afetados, foram submetidas e validadas 37 candidaturas ao Regime Simplificado de Apoio às Habitações, destinado a intervenções rápidas até 10 mil euros.

“O montante global das candidaturas aprovadas ascende a 224.627,33€. Este apoio visa garantir a reposição mínima das condições de habitabilidade, segurança e salubridade das casas afetadas”, avança a autarquia.

De sublinhar que este levantamento rigoroso permitirá fundamentar os pedidos de apoio ao Governo e demais entidades competentes, priorizar intervenções urgentes e garantir a reposição da normalidade nas freguesias, habitações e infraestruturas municipais.

O Chefe de Gabinete, Jorge Lopes, responsável pela coordenação técnica do processo, reforça que “o impacto da Tempestade Kristin foi transversal a todo o concelho, exigindo uma resposta articulada, célere e sustentada para recuperar equipamentos essenciais à vida das comunidades e apoiar diretamente as famílias afetadas”.

“Anadia enfrentou uma das maiores intempéries dos últimos anos”

O presidente da Câmara, Jorge Sampaio destaca que “a resposta à Tempestade Kristin demonstrou, de forma inequívoca, a força das nossas comunidades e a capacidade de mobilização do concelho de Anadia”. “Quero expressar o meu profundo reconhecimento às juntas e uniões de freguesia, que estiveram no terreno desde a primeira hora, conhecendo cada rua, cada família e cada necessidade. O seu papel foi e continua a ser absolutamente inestimável”.

O autarca destaca ainda “o trabalho incansável dos serviços municipais, que realizaram um levantamento técnico rigoroso, célere e credível, permitindo ao Município apresentar candidaturas sólidas e fundamentadas”, acrescentando que “sem este esforço conjunto, não seria possível responder com eficácia à dimensão dos danos registados”.

Jorge Sampaio considera que “valeu a pena lutar pela inclusão de Anadia na lista de municípios abrangidos pelo estado de calamidade. Se tal não tivesse acontecido, nenhum destes apoios, nem às famílias, nem às freguesias, nem às nossas infraestruturas, seria hoje possível. Esta decisão foi determinante para garantir justiça, equidade e capacidade de resposta no nosso território”.

“Anadia enfrentou uma das maiores intempéries dos últimos anos. Mas a forma como reagimos demonstra que estamos preparados, unidos e determinados a reconstruir, proteger e reforçar o nosso território”, afirmou ainda.