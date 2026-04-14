Cineteatro Anadia acolhe palestra sobre o brincar

Eduardo de Sá é o orador convidado e irá falar sobre a importância do brincar na infância.

O Cineteatro Anadia acolhe no próximo sábado, 18 de abril, pelas 15h, a palestra “Brincar: uma urgência nos dias de hoje”, numa organização do Município de Anadia com o psicólogo, professor e escritor Eduardo de Sá, com foco na importância do brincar na infância.

A iniciativa, promovida pelo Município de Anadia, visa sensibilizar para o papel fundamental do brincar na promoção do desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional das crianças.

Durante o evento, Eduardo de Sá apresentará evidências científicas que evidenciam os efeitos negativos do não brincar, destacando como a atividade lúdica influencia positivamente o crescimento e o bem-estar infantil. Além disso, serão discutidas as contribuições da atividade física para um desenvolvimento integral, abrangendo aspetos motores, sensoriais e emocionais.

A palestra pretende valorizar o brincar livre como um direito fundamental das crianças e um elemento essencial para o seu crescimento pleno. Para além do âmbito escolar, o objetivo é promover a exploração, criatividade e liberdade de brincar em espaços que favoreçam o desenvolvimento integral, contribuindo também para a transformação das Atividades de Enriquecimento Curricular na rede pública do concelho.

Integrada nas celebrações de “Abril: Mês do Livro e dos Direitos de Autor”, a iniciativa é gratuita, contudo, exige inscrição obrigatória através do formulário online disponível.