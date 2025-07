Trabalhos de alunos da US da Curia expostos no Posto de Turismo

Os alunos das turmas de “Expressões e Movimentos Artísticos” e “Pintura”, da Universidade Sénior da Curia, realizaram uma exposição dos trabalhos realizados, ao longo do ano letivo 2024/25, que se encontra patente ao público no Posto de Turismo da Curia.

Esta mostra espelha a liberdade criativa e a diversidade de percursos e sensibilidades dos seus 25 participantes, com idades entre os 65 e os 91 anos. Os temas foram escolhidos pelos próprios alunos, com o apoio e orientação da professora Cláudia Emanuel.

Ao longo do ano letivo, os alunos exploraram uma ampla variedade de técnicas, materiais e abordagens criativas: pintura a óleo e acrílica, realizadas sobre diversos suportes como tela, madeira e serapilheira; aguarela; pastel de óleo e pastel seco; pintura em relevo com massa de fendas; colagens; técnica do guardanapo; pintura de vidro (falso vitral); papel marmoreado; técnica mista com sal, algodão, pó de talco, farinha e lã; pintura com chá, café, betadine, vinho, tinta da china e verniz das unhas, tendo ainda envolvido processos como a pirogravura, a cianotipia e a pintura com flores “marteladas”.

No campo das expressões tridimensionais e decorativas, criaram peças com resina epóxi (incluindo bijuteria), gesso, parafina, pasta de modelar e feltro (em técnica seca e húmida), bem como mosaicos. Destaca-se também a técnica do vitral Tiffany que, enriquece a exposição com a sua delicadeza e cor.

Os trabalhos podem ser vistos até ao final do mês de agosto, durante o horário de funcionamento do Posto de Turismo da Curia, de terça-feira a domingo e aos feriados, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30.