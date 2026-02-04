Assine já
4 de Fevereiro de 2026 15:26

Anadia // Sociedade  

Luís Gamelas expõe na Biblioteca Municipal de Anadia

Exposição de grafismos “Me Rir de humor” vai estar patente até ao dia 28 de fevereiro.

Integrada no ciclo de exposições programado para o ano de 2026, a Biblioteca Municipal de Anadia inaugura no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, pelas 15h, a exposição de grafismos “Me Rir de humor”, da autoria do anadiense Luís Gamelas.

Luís Gamelas nasceu e cresceu num ambiente ligado à arte da fotografia, uma vez que o seu pai era fotógrafo profissional. Essa relação precoce com a imagem permitiu-lhe desenvolver um olhar atento e criativo, levando-o a “desmontar” alguns conceitos considerados normais na vida social. Foi percebendo que ao modificar a ordem pré-estabelecida, podia provocar sensações de humor em que observara os seus trabalhos.

Ao longo do tempo, foi reunindo uma coleção de imagens passíveis de provocar o riso quando exibidas, dando origem à ideia de as apresentar publicamente.

No mês em que se festeja o Carnaval, a Biblioteca Municipal de Anadia brinda todos os seus visitantes com a exposição “Me Rir de humor”, marcada pela boa disposição e pela imaginação.

A mostra poderá ser visitada durante o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal até ao dia 28 de fevereiro.

