Bicicletas da II Guerra Mundial vão estar expostas em Oliveira do Bairro

O colecionador Vítor Ferreira vai expor “As Bicicletas na II Guerra Mundial” na sala de exposições da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, enriquecida ainda com vários acessórios, nomeadamente armamento. A mostra é inaugurada no próximo sábado, às 17h30 e estará patente até 31 de março.

Entre o lote de 11 exemplares, estará uma Vilar do Exército Português. “A exposição leva-nos a perceber a importância da bicicleta naquela altura, sendo um meio de transporte útil no campo de batalha e com baixo custo”, refere Vítor Ferreira.

A mítica marca suíça Condor é a que estará mais presente.