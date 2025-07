Meajazz firma estatuto de festival nacional de jazz e blues e estreia Wine Fest

O Meajazz – Jazz, Blues e Wine Fest, que decorreu no passado fim de semana, voltou a convencer o público, reforçando a sua posição enquanto festival nacional. O Jardim do Lago do Luso mostrou, mais uma vez, ser o cenário perfeito para duas grandes noites de magia com as sonoridades destes géneros musicais.

O Meajazz voltou a encher de música o Jardim do Lago do Luso, reforçando o seu posicionamento como festival nacional dedicado ao jazz e blues. Este ano, o evento contou ainda com uma novidade, ao incrementar a Wine Fest, em colaboração com a Rota da Bairrada, que promoveu os vinhos da região, oferecendo aos visitantes uma experiência única, que uniu o melhor da música à cultura vinícola regional, atraindo centenas de pessoas, entre residentes e visitantes, para espetáculos inéditos na região.

Pelo palco desta oitava edição passaram alguns dos nomes mais relevantes do jazz, blues e soul, nacionais e internacionais, com o DJ Rui Rosa a assinar o ambiente sonoro do festival por entre as interpretações do guitarrista espanhol Twanguero e os portugueses Kiko & The Blues Refugees. Na segunda noite, o destaque foi para Trevor Babajack Steger, músico britânico premiado com o título de ‘Melhor Artista Acústico nos British Blues Awards 2023’, num festival que fechou com Jéssica Pina, trompetista e cantora portuguesa, que integrou a digressão mundial de Madonna, e que se apresentou no Luso depois de ter pisado palcos como o COOLJAZZ, Sol da Caparica e Joy of Jazz, na África do Sul.

Nesta edição, a Rota da Bairrada associou-se ao evento com a “Wine Fest” a promover os espumantes e vinhos da região, garantindo mais um atrativo a este festival de referência, que trouxe artistas nacionais e internacionais, num cartaz de sonoridades clássicas e contemporâneas do jazz e do blues, cativando um público cada vez mais diversificado. O festival registou uma forte afluência, confirmando o interesse crescente por este tipo de eventos e consolidando o nome de Mealhada no mapa dos grandes encontros musicais do país.

Organizado pelo Município da Mealhada, o Meajazz volta a afirmar-se como um palco privilegiado para músicos consagrados e novos talentos, ao mesmo tempo que contribui para a dinamização cultural e turística da região.

“O Meajazz continua a marcar o seu posicionamento na rota de festivais de referência a nível nacional. Os artistas que passaram pelo palco desta oitava edição confirmaram isso mesmo. Procurámos ter artistas, consagrados e outros emergentes, que proporcionaram duas noites plenas de magia, que surpreenderam os presentes e que, certamente, cativaram novos públicos para esta e para as próximas edições”, destaca Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada, com o pelouro da Cultura.

“Associar produtos vinícolas endógenos a este festival foi, igualmente, uma aposta ganha e que faz todo o sentido envolver esta parceria com a Rota da Bairrada, num evento que se reinventa todos os anos e que procura aperfeiçoar-se para oferecer uma experiência completa a quem visita o Meajazz”, concluiu a autarca.

O Meajazz – Jazz, Blues & Wine Fest voltou a ter entradas livres, num espaço de encontro entre públicos diversos, géneros musicais e paisagens sonoras que voltaram a privilegiar a qualidade, a partilha e a proximidade, com a curadoria exigente da Luckyman Music.