Ibervita assinala 13º aniversário com foco na inovação e serviço diferenciador

A clínica, situada em Anadia, inaugurou no ano passado um espaço dedicado à gastroenterologia. Recentemente, apostou numa nova especialidade, de medicina estética, e acaba de apresentar um serviço de apoio domiciliário diferenciador, fruto de uma parceria com a ATIVITA.

A Ibervita – Clínica e Residência Sénior Assistida assinalou no domingo, dia 13 de julho, o 13.º aniversário, na presença de colaboradores, clientes e parceiros. A festa continuou na segunda-feira, procurando, desta forma, abranger o maior número de convidados possível.

No domingo, na cerimónia realizada na própria Ibervita, com sede em Anadia, “gratidão” foi a palavra de ordem, com o diretor clínico, fundadores e equipa a destacarem a trajetória de crescimento e o compromisso contínuo com a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Ibérico Ferreira, diretor clínico da unidade, expressou um agradecimento sentido, não só “a todos os clientes e a todos os que vêm até nós”, mas também “a todos os que trabalham aqui”.

“A obra está feita e o projeto consolidado”, afirmou Ibérico Ferreira, frisando que a último investimento efetuado nas residências seniores, que permitiu aumentar a sua capacidade em quase 50%, está praticamente lotado. “Tentamos sempre crescer, mantendo o máximo de qualidade possível. Para o futuro, o objetivo é continuar a crescer, mas só o tempo dirá o que irá acontecer.”

Desde a abertura, a Ibervita ampliou consideravelmente a sua capacidade e diversificação de serviços. Para além da residência sénior assistida, que oferece atendimento médico e de enfermagem 24 horas por dia, a clínica agregou mais de 21 especialidades médicas, e apostou em áreas dedicadas especificamente à pessoa idosa, ao desporto ou à saúde infantil.

Também a inovação tem sido visível e exemplo disso é o espaço inaugurado em 2024, dedicado à gastroenterologia e também a mais recente especialidade, de medicina estética.

Ibérico Ferreira realçou os resultados da instituição, mas também a cultura interna da instituição, onde se destaca “a motivação para continuar a crescer, sempre com a maior qualidade possível”. Para Ibérico Ferreira, esta máxima vai de encontro ao compromisso existente desde a criação da Ibervita, de cuidar de pessoas da comunidade local – Anadia e arredores – em todas as fases da vida, da infância à velhice.

Ibervita vai ter Apoio Domiciliário diferenciador

A Ibervita acaba de estabelecer uma parceria com a ATIVITA, parceria esta que, de acordo com a empresa anadiense, “marca uma nova era nos serviços de apoio domiciliário, focados no bem-estar e saúde da população sénior”. Contando com a vasta experiência da IBERVITA na área clínica e geriátrica, a ATIVITA “diferencia-se dos serviços convencionais de apoio domiciliário, oferecendo cuidados de saúde personalizados no conforto do lar”, garantindo, assim, acompanhamento e atenção aos idosos sem que precisem de sair de casa.

Liderada por Magda Silva, licenciada em Serviço Social, especialista em Gerontologia Social e Diretora Técnica da ATIVITA, e Ibérico Ferreira, licenciado em Medicina e fundador do projeto, a empresa coloca “a saúde do cliente no centro das suas operações”. Mais do que assistência, o foco passa pela monitorização clínica, reabilitação funcional e bem-estar psíquico, tornando possível uma medicina interventiva diretamente no domicílio, explica Ibérico Ferreira.

O projeto surgiu em resposta às mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19, que destacou a importância de cuidados especializados para idosos no ambiente familiar.

A ATIVITA assegura não só cuidados básicos como alimentação, higienização, e apoio psicossocial, mas também serviços de saúde integrados, “oferecendo aos clientes a segurança e o conforto de uma residência sénior sem sair de casa”.

Com escritórios em Coimbra e Anadia, a ATIVITA atende uma área de 30 quilómetros e disponibiliza serviços de equipas multidisciplinares especializadas, proporcionando apoio flexível e adaptado às necessidades individuais de cada cliente.