Época termal abre a 1 de junho em Vale da Mó

O Município de Anadia realizou alguns investimentos para melhorar o conforto e atratividade das Termas. A época termal contará ainda com um programa de animação complementar, com diversas atividades, nomeadamente caminhadas, momentos musicais e sessões de cinema.

As Termas de Vale da Mó (na Moita, Anadia) reabrem ao público no dia 1 de junho, dando assim início à época termal 2026, que se prolongará até 31 de outubro.

As termas, geridas pelo Município de Anadia, estarão abertas de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 16h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h e das 16h às 18h. As consultas decorrem às segundas e quartas-feiras (9h-12h).

Esta estância termal, famosa pela sua rara água férrea e magnesiana, tem uma nascente de água cujas propriedades a tornam indicada para o tratamento de doenças do foro digestivo (esofagite, gastrites, duodenites, úlceras gástricas e duodenais), anemia por carência de ferro e denominadas doenças da civilização como estado de depressão nervosa, fadiga e stress.

Município investe na melhoria da Estância Termal

No âmbito da estratégia de valorização das Termas de Vale da Mó, o Município de Anadia realizou alguns investimentos para melhorar o conforto e atratividade das Termas, nomeadamente um novo quiosque/bar de apoio, que assegura melhores condições de acolhimento e serviço aos utilizadores; a instalação de um módulo com sanitários a insonorização da Buvette; e a criação de novos serviços de massagens terapêuticas e de relaxamento, ampliando a oferta de bem estar e reforçando o posicionamento das Termas como espaço de saúde preventiva e qualidade de vida.

A época termal contará ainda com um programa de animação complementar, com diversas atividades, nomeadamente caminhadas, momentos musicais e sessões de cinema.