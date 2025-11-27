Município quer afirmar Vale da Mó como aldeia Termal

Requalificação das termas passam pela construção de um novo balneário e criação de mais valências. Investimento será superior a 2 milhões de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, pretende afirmar Vale da Mó como aldeia termal, requalificando as termas e dotando-as de um novo balneário e novas valências ao longo da próxima década.

“Temos de avançar com a construção de um balneário para dar melhores condições, mas também para darmos mais tratamentos em Vale da Mó e, a partir daí, fazer de Vale da Mó uma aldeia termal e que tudo viva à volta destas termas e deste conceito de aldeia termal”, afirmou.

Em declarações à agência Lusa, o líder desta autarquia lembrou que Anadia é um dos poucos municípios do país que conta com duas estâncias termais no seu território: Vale da Mó e Curia, devendo, por isso, “apostar nesta área nos próximos dez anos”.

Em Vale da Mó, a construção de um novo balneário visa “melhorar as condições e a oferta das próprias termas”, que nos dias de hoje “se limitam a ser águas para o tratamento de doenças do foro anémico, devido à concentração de ferro”.

No entanto, Jorge Sampaio assegurou que a composição das águas de Vale da Mó é muito rica e vai muito além da sua riqueza em ferro.

“Diria que aquilo que as torna mais especiais não é tanto a concentração de ferro, mas sim a concentração de magnésio e ferro, o seu conjunto, que as torna únicas no país e até na Europa”, destacou à Lusa.

De acordo com o presidente da Câmara de Anadia, eleito pelo PSD/CDS-PP em 12 de outubro, o desenvolvimento desta aldeia termal passa pela criação de novas valências, que possam aproveitar a riqueza das águas de Vale da Mó.

“Precisamos deste novo balneário para aumentar aquilo que é a oferta ou a resposta que o Vale da Mó dá, ou seja, além das doenças do foro anémico, queremos entrar também nas músculo-esqueléticas e nas doenças de foro respiratório. Para que isso aconteça, é-nos exigido pelo menos dois anos de experiências com utentes nessas áreas e precisamos de um balneário para fazermos as experiências”.

A Câmara de Anadia já tinha desenhado, há alguns anos, um projeto para a construção deste balneário, que terá agora de ser revisto.

“Já na altura estávamos a falar de um investimento à volta de dois milhões de euros, só o balneário. Acredito que agora seja um investimento superior. O objetivo é de que até 2035 este balneário seja construído”, referiu.

No que toca as Termas da Curia, que são privadas, a Câmara da Anadia encontra-se “a dialogar com a Sociedade das Águas da Curia, no sentido de perceber em que é que pode ajudar a melhorar a oferta global”. “Seja nas próprias termas, mas também em termos de alojamento”, acrescentou.

Neste diálogo com a Sociedade das Águas da Curia, a Câmara da Anadia visa estabelecer objetivos, para os próximos dez anos, não só em relação à Estância Termal, como ao Hotel das Termas e ao Parque da Curia.

“Creio que podemos ser parceiros, nomeadamente na questão do Parque da Curia, e vir a ser parceiros da Sociedade das Águas da Curia naquilo que é também a manutenção e o desenvolvimento do parque. É esse diálogo que estamos a ter e que acho que vai chegar a bom porto até ao final deste ano”, concluiu.