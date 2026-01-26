Município reforça condições das instalações provisórias do Centro de Saúde da Mealhada

Foto: Cortesia Bairrada Informação

O Município da Mealhada está a avançar com um conjunto de novas medidas estruturais para melhorar significativamente as condições de funcionamento das instalações provisórias (contentores) do Centro de Saúde da Mealhada, enquanto decorrem as obras de requalificação, de forma a salvaguardar o melhor possível o conforto dos profissionais de saúde e dos utentes.

Entre as soluções agora em implementação destaca-se a colocação de uma cobertura contínua sobre os contentores onde o serviço de saúde está a funcionar desde o passado dia 14, bem como a instalação de uma tenda de grandes dimensões, cuja montagem terá início esta terça-feira, dia 27. Estas intervenções resultam de uma adjudicação realizada há cerca de duas semanas e entram agora em fase de execução no terreno.

O assunto foi espoletado pelo presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, durante a reunião do executivo realizada esta segunda-feira, sublinhando a necessidade de garantir melhores condições de circulação exterior, protegendo profissionais e utentes da exposição à chuva e ao vento entre os diferentes módulos.

“Não tem sido fácil encontrar respostas em tempo útil para todos os constrangimentos que têm surgido, mas estamos a trabalhar de forma contínua para ultrapassar estas dificuldades e garantir as melhores condições possíveis. Vamos conseguir”, disse o autarca.

O presidente da Câmara frisou ainda que toda a solução encontrada para a instalação provisória do Centro de Saúde, em contentores, foi desenvolvida em estreita articulação com os profissionais de saúde, desde a fase de planeamento até à implementação. Este envolvimento direto permitiu, segundo António Jorge Franco, “uma gestão mais ajustada às realidades locais, garantindo maior eficácia na implementação das medidas transitórias e a continuidade dos cuidados de saúde prestados à população”, assegurando igualmente que o local reunia as condições essenciais ao nível do abastecimento de água, saneamento e energia elétrica.

Relativamente ao processo da empreitada de requalificação do edifício do Centro de Saúde da Mealhada, o autarca recordou que estava inicialmente prevista uma execução em duas fases, solução que permitiria manter o equipamento em funcionamento e evitar o seu encerramento. No entanto, a ausência de concorrentes para o concurso público obrigou à adoção de um procedimento de negociação direta com os empreiteiros, circunstância que conduziu à reformulação do plano inicial e ao abandono da solução faseada.

“Perante esta realidade, tornou-se indispensável encontrar uma alternativa para a instalação provisória do centro de saúde, sendo essa solução parcialmente assegurada através da utilização de contentores”, explicou.

O presidente da Câmara reconheceu ainda que foi necessário solicitar ao empreiteiro diversas adaptações adicionais, admitindo que nem todas as soluções inicialmente implementadas funcionaram conforme o previsto, como foi o caso da ausência inicial de ar condicionado nos contentores, situação entretanto resolvida no final da semana passada.

“Ninguém fica contente com esta situação. Somos acusados de falta de sensibilidade, mas estamos a fazer tudo para minimizar o impacto. O que não podíamos era deixar escapar esta oportunidade de avançar com as obras, perdendo o respetivo financiamento. Há muitos anos que os centros de saúde precisam de intervenção, estavam num estado absolutamente crítico”, concluiu António Jorge Franco.

Transporte à medida apoia utentes

As obras de requalificação das instalações de saúde no concelho da Mealhada, que envolvem cinco unidades e cerca de 4 milhões de investimento estão, naturalmente, a acarretar constrangimentos aos utentes e profissionais de saúde, levando o Município da Mealhada a acompanhar permanentemente as obras para encontrar soluções para minimizar este impacto.

Naquele sentido, as obras obrigaram à deslocalização de serviços, em alguns casos, obrigando aos utentes algum esforço em matéria de deslocações para os seus cuidados de saúde. Por essa razão, a autarquia está a realizar ações de sensibilização e distribuição de flyers relativos ao serviço SIT Flexi, uma solução de transporte com táxis, a preços de transporte público, que poderá ser utilizado em todo o município para situações excecionais, como sejam o transporte para consultas ou de pessoas com mobilidade reduzida, bastando agendar o serviço através do telefone 800 200 201 (chamada gratuita).