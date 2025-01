Centro de Atendimento Clínico de Cantanhede reforça cuidados em proximidade

A abertura do CAC está alinhada com o Plano de Emergência da Saúde, em particular a Medida A.2 – Criação de Centros de Atendimento Clínico para situações agudas de menor complexidade e urgência clínica, enquadrando-se igualmente no Plano para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Inverno da ULS de Coimbra.

“Hoje é um dia feliz, porque com esta melhoria dos cuidados de saúde, em proximidade, cumpre-se, aqui, em Cantanhede, a missão do Serviço Nacional de Saúde [SNS].” Foi desta forma que António Gandra Leite d’Almeida, diretor executivo do SNS, se congratulou com a abertura do Centro de Atendimento Clínico (CAC) de Cantanhede. O acordo de cooperação entre a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e a Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede teve lugar, no dia 15 de dezembro, no Hospital Arcebispo João Crisóstomo.

“Este CAC resulta de um trabalho constante, com todas as instituições parceiras, para prestar melhores e mais eficazes cuidados de saúde em proximidade à população de Cantanhede e de Mira”, destacou o presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, frisando que “as instituições universitárias como a nossa não podem descurar as necessidades da população e ignorar a necessidade de desenvolver serviços de saúde com qualidade e em proximidade”.

Já o provedor Rui Rato, não escondeu que, “para a Santa Casa da Misericórdia, é um evento duplamente feliz, primeiro por podermos fazer parte da solução de um problema dos utentes de saúde de Cantanhede e depois por poder fazê-lo neste hospital [HAJC], que é tão bem gerido”. O responsável destacou, ainda, o facto de o CAC funcionar nas instalações do Hospital de Cantanhede, “um caso raro e muito significativo”.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, saudou o acordo que permite que “o concelho passe a contar com um serviço estruturado para atendimento de situações de doença aguda no âmbito do SNS”. A autarca aproveitou o momento para frisar “a grande abertura para o diálogo e a cooperação que a ULS de Coimbra tem tido para trabalhar com as Câmaras Municipais que serve” e recordar que Cantanhede tem uma cobertura de 100%, no que diz respeito a Unidades de Saúde Familiar.

Moldes do acordo

O CAC é também uma peça essencial para o adequado funcionamento do Programa “Ligue Antes, Salve Vidas”, iniciado no dia 4 de novembro por esta ULS. Este programa possibilitou aos utentes a realização de mais de 1500 consultas médicas nos centros de saúde e mais de 1100 encaminhamentos para autocuidado, reduzindo a procura em mais de 10% nos serviços de urgência da ULS de Coimbra.

Nesta parceria, a SCMC assegura a equipa de médico e enfermeiro e a ULS de Coimbra, assistente técnico, assistente operacional e acesso a meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. Todo o acompanhamento clínico encontra-se informatizado e acessível em qualquer ponto de prestação de cuidados da ULS de Coimbra, reduzindo o desperdício e a necessidade de repetição de exames.

O CAC de Cantanhede funciona das 18h às 22h (dias úteis) e aos fins de semana e feriados, das 10h às 20h.