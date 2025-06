Tapas & Papas mostra gastronomia e artesanato de Cantanhede

Feira de Gastronomia e Artesanato conta com artesãos da freguesia, com trabalhos em cerâmica, ferro, madeira, vime, couro, pintura, trabalhos decorativos e afins, promovendo e divulgando ofícios, saberes e tradições que, com o tempo, tendem a desaparecer.

O Tapas & Papas – XXV Feira de Gastronomia e Artesanato de Cantanhede realiza-se entre hoje, dia 26 e o próximo dia 29 de junho, na Praça Marquês Marialva, no centro da cidade de Cantanhede, para dar a conhecer a cultura, a gastronomia e o artesanato.

O evento conta com artesãos da freguesia, com trabalhos em cerâmica, ferro, madeira, vime, couro, pintura, trabalhos decorativos e afins. Trata-se de um certame que promove e divulga ofícios, saberes e tradições que, com o tempo, tendem a desaparecer.

Já na vertente gastronómica, a feira conta com a apresentação de sabores e aromas da região, que as coletividades da freguesia se aprumam a levar à mesa os apreciados petiscos da rica tradição culinária da Bairrada e da Gândara.

Este ano o evento conta com a participação do Centro Social e Comunitário da Varziela, do Lions Clube de Cantanhede, com o projeto Banco do Leite, da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, Secção de Basquetebol, da Associação de Benfiquistas do Concelho de Cantanhede, do Sporting Clube Povoense, da Associação de Pais dos Escuteiros de Cantanhede e do Agrupamento 382 – Cantanhede do Corpo Nacional de Escutas.

A Escola Técnico Profissional de Cantanhede (ETPC) será mais uma vez parceira na divulgação da sua oferta formativa, em colaboração com os cursos de cozinha/pastelaria e restaurante/bar.

Para assinalar o carácter festivo do certame, a animação cultural terá também um lugar de destaque na TAPAS & PAPAS – XXV Feira de Gastronomia e Artesanato de Cantanhede. O evento contará com um programa variado e diversificado, fortemente centrado nos talentos locais e abrangendo uma ampla gama de géneros musicais e expressões artísticas.

A presente edição volta a decorrer em simultâneo com a apresentação das Marchas Populares na cidade de Cantanhede, uma iniciativa promovida pelo Município de Cantanhede, bem como com os festejos em honra do orago da cidade, São Pedro, cujo dia festivo se celebra a 29 de junho.