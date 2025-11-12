Abertas candidaturas a apoio para compra de medicamentos em Oliveira do Bairro

Até ao momento, a autarquia de Oliveira do Bairro já concedeu este apoio a 315 munícipes, dos quais 88 continuam a receber.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro abriu novo período de candidaturas para o Programa abem, que se destina a apoiar munícipes que, por força da sua condição económica, não consigam adquirir a medicação prescrita pelo seu médico, necessária à sua condição de saúde.

As candidaturas para a atribuição do Cartão abem devem ser formalizadas até ao final do mês de novembro, entre as 00h00 do dia 1 e as 23h59 do dia 30, mediante apresentação de requerimento, preferencialmente após entrevista social de pré-avaliação por parte dos serviços de Ação Social da autarquia.

O requerimento encontra-se disponível no site do Município e pode ser também obtido no Serviço de Ação Social e Idade Maior, entre as 9h e as 12h30 e das 14h às 16h30.

Até ao momento, a autarquia de Oliveira do Bairro já concedeu este apoio a 315 munícipes, dos quais 88 continuam a receber.

O Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, atribuído no âmbito desta iniciativa, permite ter acesso, de forma 100% gratuita, a medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS – Sistema Nacional de Saúde, em farmácias aderentes.

As candidaturas ao Programa abem, no município bairradino, decorrem durante os meses de maio e novembro de cada ano.

Como funciona o Cartão abem?

A cada beneficiário do programa é atribuído um cartão que lhe permite aceder, de forma gratuita, nas farmácias aderentes, aos medicamentos prescritos através de receita médica e comparticipados pelo SNS.

De uma forma discreta, sem mais burocracias e com a dignidade que todos merecem, os beneficiários utilizam o seu cartão abem, como se se tratasse de um cartão de pagamento.

São beneficiários deste programa pessoas carenciadas, pretendendo-se abranger também os casos de inesperada carência económica decorrentes de situações de desemprego ou de confronto com doença incapacitante, entre outros casos a analisar.