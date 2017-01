Anadia: Presidente da Câmara retira pelouros a vereador Litério Marques

Na sequência do anúncio do PSD, de que o vereador Litério Marques será o candidato do partido à Câmara Municipal de Anadia nas próximas autárquicas, a presidente da Câmara, Teresa Cardoso, já fez saber que lhe é retirado “o regime de permanência e todas as funções inerentes” ao cargo de vereador. Litério Marques era vereador nas áreas de gestão de obras municipais, gestão da rede de transportes e trânsito, gestão da frota municipal e eficiência energética.

Teresa Cardoso justifica esta tomada de posição depois de Litério Marques ter “repudiado publicamente o MIAP”, movimento independente que este criou e pelo qual foi eleito nas últimas eleições; e após ter sido anunciado como candidato do PSD.

Em comunicado enviado à nossa redação, a autarca acusa ainda o vereador de ter assumido publicamente “uma conduta que demonstra falta de lealdade e de respeito para com todos os autarcas eleitos pelo MIAP”.

O vereador Litério Marques não quis tecer grandes comentários, apenas afirmou que, “conhecendo a presidente como conheço, não estranho esta decisão”.