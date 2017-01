Concerto de Ano Novo em Cantanhede com Portuguese Brass

A chegada de 2017 vai ser celebrada em Cantanhede com um Concerto de Ano Novo pelo prestigiado ensemble de metais Portuguese Brass e pelo Coro da Academia de Música de Cantanhede. Com entrada livre, o espetáculo realiza-se no próximo sábado, 7 de janeiro, a partir das 16h, no Salão dos Bombeiros Voluntários, contemplando a execução de um repertório próprio da quadra festiva com arranjos adaptados às características das duas formações musicais que vão estar em palco. A direção musical estará a cargo do maestro João Paulo Fernandes e, além do som vibrante dos metais do Portuguese Brass e da força melódica das vozes das crianças e jovens que constituem o Coro da Academia de Música de Cantanhede, alguns temas terão a participação de um narrador.

Promovido pelo Município de Cantanhede, em parceria com a Fundação Pires Negrão – Academia de Música de Cantanhede, o Concerto de Ano Novo conta com o apoio da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

O ensemble Portuguese Brass nasceu do entusiasmo de dez músicos nacionais que se reuniram pela primeira vez em 2010, formando um decateto de metais bastante eclético do ponto de vista instrumental e que está vocacionado para interpretar temas variados de diferentes géneros musicais. O repertório inclui obras originais compostas especificamente para a sua formação, bem como arranjos de música clássica, jazz e popular, permitindo uma grande versatilidade para ajustar os programas interpretativos a diferentes situações e públicos.

O Coro da Academia de Música de Cantanhede foi constituído no âmbito da atividade deste estabelecimento de ensino particular e cooperativo que, desde 2001, tem vindo a ministrar o ensino artístico especializado em música no concelho de Cantanhede. A formação de canto coral que vai participar no Concerto de Ano Novo integra os alunos da Classe de Conjunto que ao longo de cada ano letivo adquirem formação musical de grupo, com particular enfoque na expressão vocal.