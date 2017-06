A Associação de Futebol de Aveiro (AFA) atribuiu, no passado sábado, cerca de 60 troféus a atletas, equipas, outros agentes desportivos e também a autarquias e órgãos de comunicação social, no decorrer da II Gala do Futebol Aveirense, que levou mais de 800 convidados ao Velódromo de Sangalhos.

Numa noite de reconhecimento pelo melhor da época 2016/17 no Distrito de Aveiro ao nível do futebol, futsal e futebol de praia, a AFA atribuiu o Prémio Inovação ao Recreio Desportivo de Águeda (juntamente com o Gafanha), galardoando as Câmaras de Anadia, Mealhada e Vagos, entre outras, com o Prémio Cooperação.

A noite de gala do futebol do distrito atribuiu o Prémio Reconhecimento ao Jornal da Bairrada, à Vagos FM, ao Correio de Azeméis e à Sintonia da Feira, numa noite onde os principais galardões foram para o Sporting de Espinho, ao arrecadar os troféus de Melhor Equipa de Futebol de 11, Melhor Treinador da 1.ª Divisão (Carlos Manuel), Melhor Jogador (Carlos Manuel), Melhor Golo (Carlitos) e Fair Play Cartão Branco para Carlos Marques (treinador estagiário).

Dos inúmeros prémios para a formação em futebol e futsal (feminino e masculino), passando pelo futebol de praia e pelas distinções na arbitragem, a II Gala do Futebol Aveirense destacou outros agentes desportivos, atribuindo o Prémio Revelação a Nuno Manta (treinador do Feirense), Prémio Carreira a Carlos França (ex-guarda redes de futsal), Prémio Dedicação a Carlos Silva (massagista do Ossela) e o Prémio AFA Social para o Clube Desportivo do Loureiro.

“Anadia tem feito grande trabalho no desporto”. O presidente da AFA, Arménio Pinho, aproveitou esta segunda edição da gala para divulgar as ações que têm sido feitas no atual mandato, apontando, o facto da AFA ser “a mellhor Associação do país ao nível das inscrições online, com quase 100 por cento”, para além de lembrar que foi ministrada formação a mais de mil dirigentes, num mandato onde foi incrementado o Cartão Branco (fairplay) e a criação da AFA TV.

Aquele dirigente considerou que “foi uma época de muito e intenso trabalho” e lembrou, entre outros investimentos, a criação do projeto «AFA na Escola», iniciado na Mealhada. “É nossa pretensão alargá-lo a todos os municípios do distrito”, frisou.

Na qualidade de anfitriã da gala, a presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso, falou das apostas da autarquia na área desportiva, destacando o Velódromo e a futura pista de BMX, entre outros investimentos numa Câmara que “tem feito um grande trabalho nesta área do desporto” em muitas modalidades. Apesar de haver ainda “muito para fazer”, a verdade é que Anadia está servida de vários pavilhões desportivos cobertos, dois campos de relva natural e nove de relva sintética, numa altura em que o Executivo está a traçar já o Plano Municipal Desportivo, projeto que, segundo a autarca, vai trazer “uma maior eficiência” à área desportiva concelhia.

João Paulo Teles