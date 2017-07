Decorreu no passado domingo, 16 de julho, o Carnaval Fora d’Horas e a Sakthi Color Day, inseridos no AgitÁgueda Art Festival, que deram cor à cidade, trazendo milhares de pessoas às ruas.

Mais de quatrocentos foliões vestiram os fatos carnavalescos e arrastaram uma multidão às ruas da cidade. A parada transformou as ruas de Águeda num verdadeiro Sambódromo, trazendo o fervor e a alegria que os caracterizam.

Pelas ruas encontrava-se gente de todas as idades, que se deslocaram propositadamente para assistir a este espetáculo. Uma turista japonesa, que estava na plateia, referiu que “já estava maravilhada com tudo o que tinha visto em Águeda, mas que o Carnaval Fora d’Horas e a Sakthi Color Day tinham sido a cereja no topo do bolo”, confidenciando que “de Portugal, é mesmo de Águeda que vou levar as melhores memórias e fotografias”.

A iniciativa culminou na tenda AgitÁgueda com todos os grupos a desfilarem e, na relva adjacente, com os participantes da Color Day a levarem com o último banho de cor. Apesar do forte calor que se fazia sentir, o entusiasmo não abrandou e era possível ver muitos rostos de felicidade e camisolas multicolores a pular sem parar ao som da música.

Enchente na Tenda. A qualidade musical marcou a tenda AgitÁgueda durante toda a semana com concertos e DJ´s. Na sexta-feira (14) o espaço não chegou para receber os milhares de pessoas que quiseram assistir ao concerto dos americanos Ugly Kid Joe.

Sábado trouxe o músico jamaicano, Anthony B, membro do movimento rastafari, que não desiludiu os seus fãs com um concerto memorável e cheio de energia positiva. O palco já tinha sido “aquecido” pelo rapper português Piruka, nome artístico de André Silva, que trouxe ao AgitÁgueda um rap muito enérgico e que foi muito bem recebido pelo público em Águeda.

A tarde de sábado ficou marcada por duas iniciativas desportivas que envolveram centenas de pessoas: a Águeda City Race, uma prova de orientação pelas ruas da cidade de Águeda, e a Friendship Tour, uma prova de cycling ao pôr-do-sol junto ao rio, no Espaço AgitÁgueda.

Uma surpresa foi o Concerto Íntimo de Celina da Piedade no cenário único da Rua José Maria Veloso e perante os muitos turistas que admiravam as atrações nas ruas da Cidade de Águeda.

O AgitÁgueda Art Festival entra na sua última semana, contando ainda com muitas iniciativas e concertos.

Uma nota para domingo, 23 de julho, inclui ainda as provas desportivas Alfusqueiro Trail (partida às 16h, Alfusqueiro), uma intensa prova de BTT para colocar à prova os melhores ciclistas do todo o terreno, e a Águeda Gold Race (9h – 14h), uma prova de ciclismo.