Faltam 15 dias para mais um Festim e Momi Maiga é o primeiro a atuar, em Águeda

Momi Maiga (Senegal / Catalunha), Barbatuques (Brasil), Ana Carla Maza (Cuba), Constantinople (Irão / Canadá / Senegal), Calle Mambo (Chile) e BCUC (África do Sul) são os nomes que vai poder ouvir, sob a luz da Lua, na 16.ª edição do Festim, que decorre de 20 de junho a 10 de julho, em Águeda, Albergaria-a-Velha, Estarreja e Ílhavo.

O senegalês Momi Maiga, em formato quarteto, é o primeiro a subir aos palcos do 16.º Festim – Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo, no dia 20 de junho, no CAA – Centro de Artes de Águeda e, no dia seguinte, no Cineteatro Alba.

O fim de semana seguinte é em dose dupla. Barbatuques (Brasil), uma referência na música corporal e vocal, já há muito esperados no Festim, chegam para dois concertos inesquecíveis: 27 de junho, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré e, no dia 28, no Cine-Teatro de Estarreja. Ao mesmo tempo, de Cuba, a compositora, cantora e violoncelista Ana Carla Maza apresenta o seu álbum “Caribe” no Cine-Teatro de Estarreja (27 de junho). No dia 28 de junho, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, o projeto transcontinental Constantinople apresenta “Traversées”, num encontro poético entre cordas e voz.

A 3 de julho, na Quinta do Torreão (Albergaria-a-Velha), a festa faz-se ao som dos chilenos Calle Mambo. E, para terminar, no dia 11 de julho, os endiabrados BCUC (África do Sul), apresentam-se no Largo 1º de Maio, em Águeda.

Os bilhetes para os concertos em sala estão disponíveis em festim.pt.

O Festim é uma iniciativa da d’Orfeu AC com os quatro Municípios parceiros. Integra a rede europeia “Forum of Worldwide Music Festivals” e continua com o selo de qualidade “EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe”. É apoiado pela República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes.