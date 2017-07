“All together now” (Todos juntos agora) é o lema da candidatura do Muncípio de Anadia a ‘Cidade Europeia do Desporto 2020’ que foi dado a conhecer, bem como o logótipo, durante a cerimónia que homenageou atletas, técnicos e associações do concelho, pelos sucessos desportivos conquistados na época 2016/2017.

O evento decorreu na noite de 12 de julho, no Pavilhão de Desportos de Anadia e reuniu várias centenas de convidados.

E se a noite ficou marcada pela entrega do Prémio Carreira ao anadiense António Oliveira (Toni), ex-atleta e treinador do S.L.Benfica, também não passaria despercebida a apresentação pública do lema e logótipo da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020.

De resto, o lema e o logótipo “All together now” estiveram sempre presentes durante toda a cerimónia que fez desfilar pelo palco atletas, dirigentes, treinadores e coletividades ligadas ao Futebol, Rugby, Ciclismo, Squash, Karaté, Ginástica, Atletismo, Ténis, Hóquei em Patins, BTT, Futsal, Basquetebol, Columbofilia, Bilhar, Motociclismo e Golfe.

40 milhões de euros em infraestruturas desportivas. Na ocasião, Jorge Sampaio, vice-presidente da autarquia, salientou que o desporto “foi, é e será sempre uma área estratégica para a Câmara de Anadia”. Daí que, nas últimas duas décadas, entre público e privado, tenham sido investidos mais de 40 milhões de euros em infraestruturas desportivas no município, tendo em vista dar condições aos cidadãos para praticarem desporto e hábitos de vida saudáveis; apostar no desporto como complemento da educação e formação dos jovens, mas também pela aposta que vem sendo realizada no turismo desportivo.

O vereador salientou ainda o trabalho desenvolvido em matéria de política desportiva, sem esquecer o empenho e dedicação das associações e coletividades que são “o motor e a causa do investimento que tem sido efetuado”; razões que levaram a Câmara Municipal a candidatar Anadia a “Cidade Europeia do Desporto em 2020”, que deseja ver como uma candidatura “da união e mobilizadora de todos”.

Presente na cerimónia, também Dimas Pinto, da Comissão de Candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto, deu a conhecer algumas imagens da candidatura que visa “afirmar a importância do desporto na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, mas também “afirmar Anadia nacional e internacionalmente”, “colocar o desporto na agenda política”, e “criar impacto a nível económico, social e ambiental”, não só em Anadia mas em toda a região.

A edil anadiense, Teresa Cardoso referiu-se à cerimónia como “uma noite especial dedicada ao desporto de Anadia”. A autarca frisou que a aposta que o Município vem fazendo na área do desporto “está a ser bem-sucedida”, sublinhando que “se criar infraestruturas é importante, desafiante e decisivo, não o é menos promover a sua dinamização e manutenção, inscritas num plano municipal, bem estruturado e articulado, de desenvolvimento desportivo e de promoção da atividade física”.

Salientou que a cooperação com os agentes desportivos do concelho tem vindo a ser materializada “na concessão de subsídios para atividades regulares ou pontuais, na cedência de espaços, no apoio logístico, na ajuda para obras em instalações desportivas, ou, ainda, no apoio à formação e à investigação”. Destacando a importância do programa Sentir Anadia, disse que tem sido um “elemento orientador, aglutinador, interlocutor e catalisador de toda a atividade municipal nos domínios cultural, desportivo e social”, e ainda “no âmbito da juventude, do empreendedorismo e do desenvolvimento local”, constituindo-se como “valioso contributo para a prossecução de um trabalho pautado pela eficiência, pela qualidade, e pela capacidade de articulação das partes intervenientes”.

Quanto à candidatura considerou ser a grande aposta do Município para afirmar o concelho a nível nacional e internacional na área do desporto.

Caberia ao principal homenageado encerrar a cerimónia. António Oliveira (Toni), visivelmente emocionado, confessou que “foi com grande honra” que recebia o galardão do Prémio Carreira e que “é um prazer enorme partilhar este momento”. Recordou alguns dos principais momentos da sua carreira, desde Mogofores, passando pelo Anadia FC e Académica de Coimbra, até chegar ao Benfica, lembrando também alguns anadienses que foram importantes no seu percurso desportivo, designadamente Manuel Cerveira, Adriano Henriques, António Abel, António Gomes, João Venâncio Marques, e Justino Alegre, entre outros. Terminou dizendo que “este prémio seja um exemplo para os mais jovens”.

Premiados:

Prémio Carreira: António Oliveira “Toni”

Homenageados a título individual: Anadia Squash Clube – Maria Santos, Matilde Lopo, Beatriz Rasga, Alexandra Santos, Pedro Silva, Constança Almeida, Beatriz Dias, Gonçalo Santos, Simão Neves e Paulo Mamede; Clube Ciclismo da Bairrada – Margarida Martins, Mariana Gonçalves, Maria Martins, Soraia Silva, António Almeida e Daniel Ramos; APPACDM de Anadia – Carlos Carvalho, Tiago Rodrigues, Luis Paulo, Carla Ribeiro, Maria Leontina e Carlos Silva; Moita Rugby Clube Bairrada – Ruben Ferreira, Gonçalo Domingues, Inês Spínola Duarte e Ana Ferreira; Anadia FC – Diogo Fernandes, Leonardo Buta, Pedro Alves e Ruben Marques; Núcleo Karaté Sangalhos – Inês Rodrigues, Tomás Silva e Ricardo Gomes.

Homenageados a título coletivo: Anadia FC – Equipa Sub-15 Iniciados; Atlético Clube Famalicão – Equipas sénior e de Sub -12 Infantis; Moita Rugby Clube da Bairrada – Equipa sénior.

Prémios individuais: Nuno Ferrão (Selecionador Hóquei em Patins); Filipe Faria (Adjunto Selecionador Hóquei em Patins); Gabriela Duarte, Gonçalo Duarte, Mário Silva (Atletismo); Pilar Teixeira (Ginástica Rítmica); António Carrinho, Carlos Neves (Ténis Veteranos); Gonçalo Duarte (Atletismo), Nuno Dias (Treinador Futsal).

Distinguidos no âmbito do Programa Sentir Anadia: AR Aguinense; ADR Ribeira/Azenha; CCD Couvelha; APPACDM de Anadia; UR Ferreirense; AD Paredes do Bairro; Sangalhos DC; ADC Vila Nova de Monsarros; ACR Cerca-S. Pedro; CCD Paraimo; Club de Ancas; GD Moitense; Moita Rugby Clube da Bairrada; AR Grada (Sardanetas BTT); CSCR da Poutena; ADC do Pereiro; Associação de Golfe da Bairrada; CCR Outeiro de Baixo; O Desportivo de Ancas; ACR Quinta do Perdigão; Associação Ligeirinhos do Asfalto; CCR “O Académico” de Avelãs de Cima; Academia Bairradafut; União Columbófila do Cértima; Grupo Columbófilo da Bairrada; ACDR Óis do Bairro; Palavrancestral – ADC; Clube Ciclismo da Bairrada; Anadia FC; Anadia Squash Clube; Núcleo de Karaté Sangalhos; AC Famalicão.

Personalidades distinguidas indicadas pelas Associações: Núcleo de Karate Sangalhos – Pedro Gomes e Paula Carrinho; Anadia FC – Joaquim Marques; Anadia Squash Clube – Paulo Mamede e Carlos Santos; AC Famalicão – Helena Silva; Sangalhos DC – Pedro Silva e Jorge Silva; AD Paredes Bairro – António Castanheira e Rodolfo Domingues; ACR Cerca-S.Pedro – Paulo Matos e Sofia Neves; AR Grada – Aurélio Duarte; Clube Ciclismo Bairrada – Henrique Queirós e Pedro Dias; AD Bairradafut – Nuno Castro; AR Aguinense – Nuno Simões e Paulo Moreira.