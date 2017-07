O cantor angolano Anselmo Ralph encheu, no passado sábado, 15 de julho, o Espaço Inovação em Oliveira do Bairro, no nono de dez dias da Expo Bairrada.

Pelo palco principal da feira passaram alguns dos melhores artistas nacionais e locais, no que foi considerado como um dos melhores cartazes de espetáculos musicais da história do certame. Para além do cantor angolano, o público bairradino foi ainda presenteado com extraordinários concertos dos The Gift, Marisa Silva, “Canta-me como Foi” (EAB), HMB, Carlão, Gisela João, Miguel Araújo e Expensive Soul. Após os concertos do palco principal, a música continuou com talentos “Made in Bairrada”, com bandas e DJ’s locais, que animaram as noites e madrugadas da Expo Bairrada.

Em jeito de balanço, Mário João Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, entidade organizadora da feira, considerou que a edição de 2017 da Expo Bairrada foi “um sucesso”, assumindo que os objetivos do evento “foram plenamente alcançados, não só pela presença do muito público que visitou o Espaço Inovação ao longo destes dez dias, mas também pela grande adesão do tecido empresarial que fez questão de marcar presença, desde as PME aos maiores grupos empresariais da região”. Mário João Oliveira destacou ainda a “riqueza da programação extramusical, com muitas atividades nas mais variadas áreas, desde a enologia e a gastronomia ao empreendedorismo, passando pelas mais variadas artes equestres”.

Pelos diversos espaços da feira, passaram várias atividades. O Festival do Kiwi e Sabores da Bairrada ocupou a área de showcooking, com iniciativas e workshops com o objetivo de promover os melhores produtos gastronómicos do concelho e da região, que passaram pela presença de chefs de renome em sessões de “cozinha ao vivo”, a apresentar pratos confecionados com kiwi e outros ingredientes, onde não faltaram uma sessão para crianças e outra dedicada à culinária macrobiótica, e de caves e produtores bairradinos de vinhos e espumantes, assim como de workshops na área da enologia. A organização do Festival do Kiwi e Sabores da Bairrada, evento que já é tradição na programação da Expo Bairrada, foi da Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB) em parceria com a autarquia local.

As atividades equestres foram este ano mais ecléticas, com espetáculos nunca antes vistos em edições anteriores da Expo Bairrada. A programação, que foi confiada pela autarquia à Viv’Arte | Companhia de Teatro – Laboratório de Recriação Histórica, proporcionou momentos únicos ao público aficionado ou curioso da arte equestre, com espetáculos de Reprise, da Escola de Mafra, da Charanga da GNR, e de volteio artístico, por Natália Sequeira, para além do espetáculo “Juízo e Deus”, que a Viv’Arte apresentou em formato de recriação histórica. Ainda na programação equestre, mantiveram-se vários concursos nacionais de Saltos, do Concurso de Saltos em Liberdade e ainda de Atrelagens, de Cavalhadas com Póneis e Cavalos, bem como demonstrações da Alta Escola Equestre com Luís Matos e de equitação Natural como Tiago Perez.

Pelo auditório do Espaço Inovação passou uma sessão de divulgação e esclarecimento sobre o SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, no contexto do Quadro Portugal 2020, com informação pertinente sobre financiamento para a criação ou expansão de micro e pequenas empresas.

No pavilhão, onde se concentrou a maior área de exposição, foi possível encontrar e conhecer o tecido empresarial não só do concelho de Oliveira do Bairro mas também de toda a Bairrada, com expositores das áreas da indústria, comércio e serviços, para além do artesanato.

Destaque, ainda, para as tasquinhas das associações e outros espaços de restauração presentes, que proporcionaram aos milhares de visitantes uma diversa oferta.

Nesta edição de 2017 da Expo Bairrada, que decorreu entre 7 e 16 de julho, o Município de Oliveira do Bairro voltou a contar com a parceria de entidades locais e regionais, como são os casos da ACIB, Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro (CALCOB), Rota da Bairrada e Kiwicoop.