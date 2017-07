É já no dia 4 de agosto (sexta-feira), pelas 21h30, que o cantor José Cid, juntamente com os fadistas Teresa Tapadas e Manuel João Ferreira, vão dar corpo a uma noite única no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora de Mogofores.

O espetáculo intitulado “Fado é oração” conta ainda com a participação de Bruno Mira (guitarra) e Pedro Pinhal (viola).

A noite promete ser inesquecível já que vão ser interpretados fados de caráter religioso, ou seja, o fado enquanto oração vai proporcionar, com toda a certeza, um serão único na belíssima e majestosa Basílica do Santuário de Mogofores.

Acrescente-se que se trata de um concerto solidário (com o preço simbólico de 5 guitarras) revertendo integralmente as receitas a favor das obras da paróquia.

Todos os interessados podem adquirir os bilhetes na Paróquia ou nos Salesianos de Mogofores ou pelos telefones 91 4095270 (João Teles) e 96 7211010 (Fátima Barbeiro).

Joaquim Taveira, pároco de Mogofores, disse ao JB que este momento “de elevado interesse cultural, associado à fé pelo teor dos fados em questão” vai marcar “mais uma etapa importante na abertura da paróquia à comunidade e na criação e partilha de momentos culturais para todos”.

Sobre o espetáculo, o pároco aproveita para agradecer “o gesto enorme do cantor José Cid, que sempre esteve disponível para apoiar a, também sua, paróquia”.

Esta noite de fados especial continuará os objetivos de angariação de fundos para as obras da paróquia, muito em especial para a Casa Amarela, onde funcionará o Cartório Paroquial e os serviços afetos à catequese, entre outras valências.