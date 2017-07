No dia 26 de julho, comemora-se o Dia dos Avós e a Câmara Municipal de Vagos, juntamente com o Museu do Brincar, organizaram um conjunto de atividades que decorrem entre as 10h e as 18h, no Museu e no centro da vila de Vagos.

Pretende-se, com este dia, celebrar as relações familiares e a intergeracionalidade, cultivar memórias antigas e construir memórias novas. Pretende-se brincar, brincar a dois. Pretende-se que os avós sejam os protagonistas, que guiarão os seus netos numa caminhada de emoções… momentos de partilha únicos, reforçando os laços familiares.

Música, dança, cinema e ateliês. A música, a dança, o cinema, os ateliês, os contadores de histórias, a exposição de fotografias de avós e netos e o concurso “Um Brinquedo Construído” são as atividades que vão fazer com que este dia se torne único.

Porque a dança faz bem à saúde, exterior e interior, decorre, pelas 15h, a atuação da Academia de Ballet 1.ª Posição onde, também, os avós e netos, sob orientação coreográfica, vão poder apresentar uma pequena dança.

Mas, como a música faz igualmente bem ao corpo e à mente, decorre às 10h, 11h, 14h e 16h30 a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Vagos que irá criar momentos maravilhosos de boa música, convidando os pares de avós e netos a tocar e a cantar.

Todos sabem que o cinema estimula o pensamento e a criatividade! Desta forma foram programadas curtas-metragens que avós e netos poderão assistir pelas 10h, 14h30 e 15h30.

Porque contar histórias é a mais antiga das artes dos avós e incentiva à imaginação! Avós contadores de histórias irão contar lindas histórias nos seguintes horários: 10h, 10h45, 11h30, 14h, 15h e 16h.

Também a fotografia eterniza momentos únicos! Por esta razão, ao longo deste dia tão especial, serão expostas fotografias dos avós e netos entregues até ao dia 18 de julho, no Museu do Brincar.

Neste dia dos Avós terão ainda oportunidade de tirar um retrato com o seu neto(a) que lhes será oferecido.

Por fim é lançado um desafio para que avós e netos se unam para construírem brinquedos que fazem parte da memória dos mais velhos. Para isso poderão concorrer em equipas de dois elementos sempre constituídas por avós e netos residentes em qualquer parte do país. Entregue o seu brinquedo até dia 25 de julho, no Museu do Brincar. Consulte o regulamento em www.cm-vagos.pt.

Este evento irá contar com a participação das IPSS´s do concelho.