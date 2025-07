Julho marca o início de três meses bem animados em Vagos

No dia 20, realiza-se o 38.º Festival do Moliceiro no Cais das Folsas Novas.

No dia 19 de julho, o destaque vai para as Marchas Populares, na Praia da Vagueira.

Com a chegada do verão, o Município de Vagos volta a proporcionar aos residentes e visitantes inúmeras atividades, sejam elas desportivas, ambientais, culturais ou gastronómicas.

O programa “Animar o Verão” arrancou com a 10.ª edição do Vagos Sensation Gourmet, que se prolonga no próximo fim de semana (dias 11,12 e 13).

No próximo sábado, pode participar numa das Viagens de Moliceiro ‘Os Violas’, onde, para além de contemplar a vista magnífica do rio Boco, poderá participar em experiências gastronómicas a bordo.

No dia 19 de julho, o destaque vai para as Marchas Populares, na Praia da Vagueira. O desfile terá início pelas 21h, na Avenida Principal, junto à rotunda da escultura “Árvores” até ao Largo Parracho Branco, onde os grupos farão a sua atuação.

No dia 20, realiza-se o 38.º Festival do Moliceiro no Cais das Folsas Novas, a partir das 15h. Esta é uma oportunidade para apreciar a beleza dos barcos moliceiros, mergulhar na história e tradição da região e desfrutar de momentos de folclore e cultura.

Nos dias 13, 20 e 27 de julho, entre as 14h e as 16h30, estão disponíveis para visita os moinhos existentes no concelho. Depois de, no passado domingo, ter sido possível visitar as Azenhas e Moinho do Boco, no próximo, dia 13, o Moinho do Ti Pascoal, na Lagoa de Calvão, no dia 20 o Moinho e Azenha de Ouca e no dia 27 de julho o moinho da Casa-Museu Gandaresa, em Santo António de Vagos.

Nos dias 24, 25 e 26 de julho, pelas 21h30, o Largo Parracho Branco recebe, mais uma vez, a iniciativa “Municípios Sem Fronteiras”. Esperam-se noites de muita animação entre as equipas que representam as freguesias e as instituições participantes do concelho de Vagos. Serão três noites de muita diversão, num evento que volta a encher a Praia da Vagueira com luz e cor.

Leitura e exposições

A Biblioteca de Praia é também uma forte aposta do Município de Vagos. Este espaço tem como principal objetivo estimular a leitura em tempo de férias, junto dos adultos e das crianças. Serão dinamizadas atividades para as crianças e famílias. No dia 18 de julho (14h30), a Oficina de Artes “Ilustra o Teu Verão”; no dia 19 de julho (11h), os “Contos de Sol e Mar” e no dia 23 de julho, a “Oficina Mágica”, com Filipe Monteiro (14h30).

A Biblioteca de Praia irá também dinamizar o “Dia dos Avós” nos dias 25 e 26 de julho com um ateliê de Ilustração ao Vivo e um concerto com Marta Xavier, entre outras propostas.

No Espaço Museológico da Praia da Vagueira, poderá visitar a exposição “O Caminho da Água”, patente ao público de 19 de julho a 3 de agosto, assim como, no dia 23 de julho, a Oficina de Arte Xávega “Remendar redes com os pescadores” (das 11h às12h), no mesmo local.

Durante o mês de julho, no Museu do Brincar pode também ser visitada a exposição temporária “É Verão” alusiva a esta estação do ano, através de espaços cheios de criatividade e brinquedos curiosos.

Nos dias 11 e 25 de julho, será a vez das “Noites de Verão no Museu”, atividade dirigida ao público familiar, através de uma visita encantada, durante a noite, com uma lanterna na mão.

De 15 a 31 de julho poderá usufruir do “Happy Hour no Museu”, com desconto até 50% nos ingressos, entre as 14h e as 16h.

Atividades desportivas

Se preferir atividades desportivas, o Animar o Verão também tem várias ações preparadas. O “Vagos em Ação” já começou e continua nos dias 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho, sempre às 19h30, na Quinta do Ega.

No próximo domingo, dia 13, poderá participar na Manhã Náutica, na Marina da Vagueira, a partir das 9h ou participar na caminhada “Caça à Cortaderia” a partir das 9h15, com ponto de encontro na Ponte de Fareja.

Haverá ainda, durante todo o mês, o Peddy Paper entre as 10h e as 13h e das 14h às 19h (começa junto ao Posto de Turismo da Vagueira).

Música, festas e visitas

Nos dias 26 e 27 de julho, realiza-se a Festa da Pinha, no Largo das Festas de Ponte de Vagos e, no dia 30, pode assistir ao concerto da banda “Tributus”, um tributo musical a Pink Floyd, pelas 22h, no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira.

Durante as sextas, sábados e domingos, haverá ainda a atividade “Casa Aberta” entre as 10h e as 13h e das 14h às 18h na Casa-Museu Gandaresa de Santo António de Vagos, onde poderá visitar a Casa Típica Gandaresa e o seu espólio.

Durante todo o mês, a qualquer momento, pode visitar o Espaço Bairrada, o Posto de Turismo da Vagueira, o Xadrez Grande, junto à Biblioteca de Praia, bares, artesanato e a Rota do Livro, que terão início no dia 18 de julho, no Largo Parracho Branco.

Atividades não faltam em Vagos, para um verão bem animado.