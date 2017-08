A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com a colaboração da GNR, identificou e deteve um homem, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio, na forma tentada, de que foi vítima a sua companheira, com 51 anos de idade.

A alegada tentativa de homicídio terá ocorrido no final da noite da passada sexta-feira.

Em comunicado enviado à redação, a PJ avança que “após mais uma discussão no interior do estabelecimento de restauração que a vítima explorava com o seu companheiro, em Anadia, foi por este agredida com uma faca, por mais do que uma vez, tendo sido atingida na zona do abdómen e num dos braços.”

A PJ revela ainda que “os factos criminosos ocorreram num quadro de violência doméstica já recorrente e só não tiveram outro desfecho graças à pronta intervenção de pessoas presentes no local e ao socorro de imediato prestado à vítima que se encontra internada em estabelecimento de saúde.”

O detido, com 56 anos de idade, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.