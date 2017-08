Um concurso fotográfico sob o tema “O Melhor da Bairrada” é a novidade da 5.ª edição do evento ‘BAIRRADA Vinhos & Sabores’, agendado para os dias 8, 9 e 10 de setembro, no Velódromo Nacional, em Sangalhos. Até ao dia 25 de agosto, todos os que queiram participar podem fazê-lo, individualmente e com o máximo de duas fotografias, a cores ou a preto e branco, originais e inéditas, captadas na região, através do (novo) site da VINHO Grandes Escolhas – em www.grandesescolhas.com.

As fotos vencedoras vão integrar a “decoração” do ‘BAIRRADA Vinhos & Sabores’, estando expostas no certame. Para além dessa exposição, os vencedores recebem vouchers Rota da Bairrada, nos valores de 500, 250 e 150 euros, para 1.º. 2.º e 3.º prémios, respetivamente, podendo ser trocados por estadas, provas de vinhos, experiências gastronómicas ou produtos locais, com a finalidade de melhor ficar a conhecer a região.

O desafio está aberto a profissionais e a meros amantes de fotografia – excluindo-se os elementos do júri – e consiste em captar o vasto património cultural e natural da Bairrada, as tradições da vinha e do vinho, passando pelas iguarias do receituário regional, as artes e as suas gentes, bem como as características particulares da paisagem que preenche tão pitoresca região.

Regulamento

De acordo com o regulamento, as fotos devem ser enviadas em formato JPEG, com o máximo de 10MB, juntamente com o formulário de inscrição. Pede-se a cada participante que guarde a versão original, com 300dpis, para que, mediante a seleção do júri – a ser feita até 29 de agosto –, mostre o original. Além disso, cada foto deve ter, no nome do ficheiro digital, a identificação do elemento retratado e o nome do autor.

A participação implica a aceitação da cedência dos direitos das fotos à Comissão Vitivinícola da Bairrada, que poderá utilizá-las em publicações e meios de divulgação da região, renunciando o autor de qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza, comprometendo-se a colocar os respetivos créditos nas utilizações que venha a fazer.

O júri, orientado por Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, e composto por profissionais nas áreas da fotografia, do jornalismo e das artes visuais, irá selecionar as três fotos. Cada vencedor será notificado e informado atempadamente por e-mail sobre a hora, o dia e o local da entrega de prémios.

Aos interessados recomenda-se que sejam solicitadas mais informações e esclarecimentos através do e-mail margaridaricardo@grandesescolhas.com .

Sobre o evento ‘BAIRRADA Vinhos & Sabores’

Do programa do ‘BAIRRADA Vinhos & Eventos’, que se estende por três dias, destacam-se a feira de vinhos e sabores da região; as provas de vinhos muito peculiares, em que o jornalistas e críticos de vinhos Luís Lopes e os reconhecidos enólogos “da casa” Francisco Antunes e João Soares elegem um leque de vinhos com muita história e estórias para contar; os jantares temáticos e vínicos; o ‘Concurso de Espumantes Bairrada’; e a 2.ª edição da ‘Baga Bairrada Party’, a decorrer no Museu do Vinho Bairrada. A entrada no evento é livre e e gratuita para quem não adquirir copo de prova, cujo valor pode ser de dois ou três euros, mediante a apresentação ou não de convite, respectivamente.

O ‘BAIRRADA Vinhos & Sabores 2017’ é uma organização conjunta da Comissão Vitivinícola da Bairrada, do Município de Anadia e da Turismo do Centro de Portugal, tendo a produção da equipa de sempre, liderada pela nova revista VINHO Grandes Escolhas. Conta com o apoio da Rota da Bairrada, do Instituto da Vinha e do Vinho, da ViniPortugal, entre outras entidades, e com o financiamento do PO CENTRO2020.

O agora ‘Bairrada – Vinhos & Sabores’ foi conhecido, até 2016, como ‘Encontro com o Vinho e Sabores – Bairrada’, que teve a sua primeira edição em 2013. A iniciativa surgiu de uma vontade conjunta de promover o que de melhor a região tem, capitalizando para (re)afirmar a identidade Bairrada através da promoção dos seus produtos mais emblemáticos, como sejam os vinhos e espumantes Bairrada – com certificação de Denominação de Origem –, mas também a sua gastronomia ímpar, com destaque para o leitão da Bairrada, o pão da Mealhada e a sua riquíssima doçaria regional: ovos moles de Aveiro, Amores da Curia, queijadas de Águeda, Folar de Vale de Ílhavo, entre outras iguarias. Este é um evento capaz de atrair milhares de visitantes e que pretende valorizar a imagem da região numa oferta turística integrada onde as valências de enoturismo, do turismo termal, hotelaria e restauração constituem um fator dinamizador.