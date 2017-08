O Grupo Desportivo Troviscalense vai proceder à inauguração do relvado sintético e da requalificação das bancadas do polidesportivo no próximo dia 19 de agosto, pelas 11h.

A obra, realizada em colaboração com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, está orçada em 23 mil euros.

A população está, desde já, convidada para este evento que será animado por um jogo de Benjamins A (10h30). Segue-se um momento de confraternização, à volta de um pernil no espeto.