O Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, recebe, no próximo fim de semana, dias 12 e 13 de agosto, a Feira Saudável, uma iniciativa da Câmara Municipal que vai na sua 6.ª edição.

Ao longo dos dois dias da feira, a partir das 9h, o largo será o palco de diversas atividades ligadas à temática da adoção e manutenção de estilos de vida saudáveis e fisicamente ativos e a sua importância para a saúde e bem estar.

Graças à colaboração de diversas entidades e empresas locais, a 6.ª edição da Feira Saudável irá proporcionar, de forma gratuita, a realização de diversos rastreios à tensão arterial, glicemia, colesterol, IMC, melanoma assim como à visão, fala, audição, ansiedade e depressão. Haverá um espaço dedicado à fisioterapia com terapias manuais, pilates clínico e rastreios posturais.

Na Feira, será ainda possível, usufruir de massagens de relaxamento e ações de esclarecimento sobre a doença oncológica, sobre a alimentação mediterrânica e sobre naturopatia.

Paralelamente a estas atividades, decorrerá uma recolha de sangue promovida pela ADASMA, estando presente a unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Dada a importância da atividade física para saúde, a Feira Saudável contempla também a realização de aulas livres de Pilates, Dança Fitness, Pump, Spinning realizadas pelo ginásio WowFit e o ginásio Knock-Out apresentará as modalidades de Mills CXWORX, Les Mills Bodypump e Treino Funcional.

Serão ainda realizados dois showcookings, pelas 11h30, no dia 12, o showcooking “Veggie, mas com saber” e no dia 13 o showcooking “sem sal mas com aroma!”. Os visitantes da feira poderão ainda usufruir dos insufláveis disponibilizados pela organização.

Os motivos de interesse são inúmeros, por isso não falte e venha fazer um checkup à sua saúde.