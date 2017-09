A antepenúltima bola do sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal continha o nome do Anadia, que terá como adversário o Clube Desportivo da Cova da Piedade, adversário que milita na Liga 2 e ocupa atualmente o 12.º lugar. O jogo realiza-se a 15 de outubro no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, não sendo o adversário desejado para o Anadia, que sonhava com a presença de um grande do futebol português em casa.