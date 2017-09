As Festas da Cidade de Oliveira do Bairro regressam nos próximos dias 29 e 30 de setembro e 1 de outubro, num evento que pretende recriar, em vários períodos da História, os festejos em honra de S. Miguel, padroeiro da cidade e da freguesia.

“Viagem pela História nas Asas de S. Miguel” é o mote da edição de 2017 das Festas da Cidade, que voltam a ocupar a zona junto à Igreja Matriz de Oliveira do Bairro, estendendo-se para a Rua Conde Ferreira, que estará encerrada ao trânsito no troço compreendido entre o início do edifício da Câmara Municipal (para quem entra na cidade) e a Rua Cândido dos Reis, assim como a sua ligação para a Rua Tavares de Castro. O espaço da celebração englobará uma zona de restauração com tasquinhas, um mercado medieval com artesãos, vendedores ambulantes e venda de produtos agrícolas, uma área infantil e um parque de jogos da época.

Do vasto programa da iniciativa, destacam-se o concerto inaugural da ampliação do Órgão da Igreja Matriz de Oliveira do Bairro, no sábado às 21h30, e a procissão em honra de S. Miguel, no domingo às 17h.

