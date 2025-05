“Ílhavo ConVida” a um verão repleto de propostas

Apresentado no dia 16 de maio, no Museu Marítimo de Ílhavo, o programa “Ílhavo ConVida” prevê um investimento superior a 860 mil euros por parte da autarquia.

A festa começa logo entre 30 de maio e 1 de junho, com as celebrações do Dia Mundial da Criança a trazerem “Super Circo” ao Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Segue-se o Festival Rádio Faneca que, de 6 a 8 de julho, transforma o centro histórico de Ílhavo num palco e estúdio ao ar livre, com música, teatro, oficinas e emissão radiofónica. Este ano, o cartaz inclui Jorge Palma, David Bruno, Benjamin, Tomás Wallenstein, entre outros.

A atenção à população sénior ganha especial expressão no programa “Maiores Sobre Todas”, com passeios culturais (Montalegre e Pedras Salvadas, a 24 de junho; Caldas da Rainha, a 26 de junho; e Luso e Pateira de Óis da Ribeira, a 27 de junho) e espetáculos (“Em Casa da Amália”, na Casa da Cultura de Ílhavo) destinados a mais de 800 idosos do concelho.

Julho arranca com a Festa da Vista Alegre (4 a 6 de julho) e com o Festival Mareato, que se estende por dois fins de semana com provas desportivas – a Corrida Popular da Costa Nova (5 de julho) e a Travessia da Ria a Nado (6 de julho), a Neon Run (12 de julho) e o Mare Challenge (12 e 13 de julho) – e atuações de DJ Overule (11 de julho), Insert Coin (12 de julho) e ÁTOA (13 de julho).

“O cartaz [do Mareato] foi validado pelos próprios jovens, num esforço conjunto com o Conselho Municipal da Juventude”, realçou João Campolargo. De acordo com o presidente da câmara, “o entusiasmo [quanto à Corrida Popular da Costa Nova] é tal que, passados apenas oito dias da abertura das inscrições, já se inscreveram mais de mil participantes”. Também a Travessia da Ria a Nado esgotou as 160 vagas disponíveis no espaço de 24 horas.

Neste verão, o Jardim Henriqueta Maia acolhe mais uma edição do Festival Cabelos Brancos, com concertos de Ágata e da banda de tributo aos Queen, “Kind of Magic”. Este ano, o evento antecipa-se para os dias 25 e 26 de julho, de forma a não colidir com o calendário das festas religiosas de setembro nem com o período eleitoral. Pelo mesmo motivo, também a tradicional Festa dos Bacalhoeiros será, este ano, antecipada para 23 de agosto.

No plano musical, há ainda o Ciclo Cais Verão, um conjunto de seis concertos no Cais Criativo da Costa Nova, distribuídos pelos meses de julho, agosto e setembro.

Como não podia deixar de ser, a gastronomia, marca forte da identidade local, estará bem representada em três grandes eventos: o Festival da Sardinha (10 a 13 de julho), o Festival do Marisco (31 de julho a 3 de agosto) e o mais emblemático de todos, o Festival do Bacalhau, entre 13 e 17 de agosto, no Jardim Oudinot, com pratos típicos confecionados por associações ilhavenses e grandes nomes da música – Matias Damásio (13 de agosto), Ana Moura (14 de agosto), Mickael Carreira (15 de agosto), Rui Veloso (16 de agosto) e Luís Trigacheiro (17 de agosto) – em palco.

De junho a setembro, Ílhavo transforma-se num palco de cultura, sabores e celebração para todos.

Afonso Ré Lau