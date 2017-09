Mais de três centenas de pessoas passaram, durante o último domingo, dia 17, pelo Parque de Merendas da Fogueira, inaugurado naquele dia. A festa inaugural começou por volta das 13h e só terminou já a lua ia bem alta. Assim, foram muitos os fogueirenses, mas também gente de toda a freguesia e de várias localidades do concelho que ficaram a conhecer aquele que é o primeiro parque de merendas e lazer criado na freguesia.

Uma inauguração carregada de emoção já que ao parque foi atribuído o nome de Joaquim Alberto Cerca (ex-autarca de Sangalhos, já falecido).

Na ocasião, a edil anadiense Teresa Cardoso destacaria ser o parque “fruto do trabalho que foi feito pela autarquia.” “Sinto-me muito honrada e grata pelo trabalho que tem sido feito em prol da freguesia de Sangalhos”, diria a respeito do trabalho realizado pelo executivo de António Floro que “tem feito trabalho de forma coordenada e articulada” na freguesia, respondendo aos “anseios e projetos que há muito eram desejados”, dando como exemplo a Rua Narciso da Marça, em Sá-Sangalhos, com obras de requalificação em fase de conclusão.

Relativamente ao parque de merendas, mostrou-se bastante comovida pelo facto do executivo da Junta e a própria Assembleia de Freguesia terem deliberado atribuir-lhe o nome de “um grande autarca desta freguesia”, sendo também este gesto “o reconhecimento do trabalho realizado pelo poder local”.

“Bem hajam por esta capacidade e humildade de entregarem o vosso trabalho a outros que também deram o melhor em prol da freguesia. Os meus parabéns pela vossa atitude, pela vossa coragem e humildade do executivo que, ao longo destes quatro anos, mostrou capacidade de trabalho e empenho”, diria Teresa Cardoso, que lançou um repto aos presentes para que dêem ideias para tornar este espaço “ainda mais agradável e simpático.” Um espaço que a edil anadiense deseja que todos possam usufruir, já que está dotado de todas as infraestruturas necessárias (bancos, mesas, churrasqueiras, sanitários e iluminação).

Ler mais em edição impressa ou digital