A iniciativa “65 em Festa”, promovida pela Câmara de Oliveira do Bairro para homenagear os seus munícipes com mais de 65 anos, contou novamente com uma enorme adesão de participantes, ultrapassando os 1.000, distribuídos por 22 autocarros.

A edição deste ano, a 12.ª consecutiva, levou os participantes à Quinta do Paúl, em Leiria, que recolheu rasgados elogios dos idosos, onde decorreu o almoço, seguido de bailarico com música ao vivo.

Da parte da manhã, a habitual paragem foi na Praia da Vieira, onde a mega comitiva estacionou para um passeio na marginal, com vista para o mar. Apesar da brisa fria, foi possível desentorpecer as pernas, comprar algumas recordações e passear pela avenida, enquanto se trocavam dois dedos de conversa entre participantes de diferentes freguesias.

Mário João Oliveira, presidente da Câmara, juntamente com o vice-presidente, Cristóvão Batista, e a vereadora responsável pela iniciativa, Elsa Pires, receberam os participantes à entrada do restaurante com a animação do Grupo Folclórico S. Pedro da Palhaça, uma surpresa preparada pela vereadora para presentear os seniores na chegada à Quinta do Paúl.

