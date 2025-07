Joaquim Ribeiro é o candidato do Chega à Câmara de Oliveira do Bairro

O Chega acaba de anunciar Joaquim Ribeiro como candidato do partido à presidência da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, nas eleições autárquicas que se realizam este ano.

Joaquim Ribeiro tem 56 anos e é natural de Oliveira do Bairro, concelho onde continua a residir.

A sua área profissional está ligada à Gestão e solicitadoria, tendo uma pós- graduação em Direção de Vendas. É gestor de empresas em Portugal, Espanha, França, Bélgica, Turquia, Brasil e República Dominicana, na área do poliuretano têxtil, conforto e hospitalar.

O Chega pretende implementar localmente um projeto com base nos valores que o movem. São eles, afirmam, transparência, justiça, defesa das tradições e proximidade real com a população.

“Acreditamos que o concelho de Oliveira do Bairro merece uma alternativa política forte, determinada e centrada nas verdadeiras necessidades dos cidadãos. A candidatura de Joaquim Ribeiro representa esse compromisso, com um olhar atento às especificidades do nosso município e a vontade clara de construir um futuro mais justo, seguro e próspero para todos os bairradinos”, avança o partido, em comunicado enviado à nossa redação.

Comunidade ignorada e sem oportunidades

O partido considera que a comunidade oliveirense sente-se “ignorada, pobre, sem oportunidades, farta de políticas que pouco ou nenhum efeito surtem nas suas vidas”. Por isso, pretende “um município com mais amor próprio, com brio, um concelho limpo e ordenado, sem este caos que se vê por aí”.

Sob o lema “Oliveira do Bairro Rumo ao Futuro”, Joaquim Ribeiro frisa que assumiu este desafio, que lhe foi colocado pelo partido Chega, pela Distrital e pelos deputados pelo círculo eleitoral de Aveiro, “com espírito de missão e de entrega à causa pública”.

Diz que os oliveirenses acreditam ser possível fazer muito mais e melhor pelo concelho e por cada uma das suas terras mas, “para que isso aconteça, são necessárias novas caras, novas ideias, novos valores, e novas equipas”. E é justamente com uma equipa formada “por pessoas credíveis, respeitadas e com conhecimentos em áreas que considero prioritárias para o concelho, que tenciono devolver a Oliveira do Bairro o protagonismo que já teve no passado”.

Na opinião de Joaquim Ribeiro e da equipa que o acompanha, Oliveira do Bairro é um concelho “cheio de tradição e de oportunidades, que devem ser aproveitadas para construirmos um futuro mais sustentável e empreendedor”.

Satisfazer os interesses dos oliveirenses e as suas aspirações legítimas é a prioridade deste projeto. O Chega pretende, por isso, “proporcionar melhor qualidade de vida aos nossos jovens, aos nossos idosos, e colaborar com os nossos agricultores, empresários e empreendedores do concelho”. Para tal, contam com as coletividades que, no território, “desempenham um papel crucial junto das comunidades”.

“Sabemos que ao concelho se colocam inúmeras dificuldades, mas queremos transformar esses desafios em oportunidades para criar alternativas.”

Na opinião de Joaquim Ribeiro, “Oliveira do Bairro tem de ganhar o comboio do futuro, tem de ser liderante”. O candidato está convencido de que pode ser útil e melhorar efetivamente a vida das pessoas. “Não aceito ver uma série de terras vizinhas a evoluir e Oliveira do Bairro a marcar passo, com pessoas resignadas. Há um centralismo bacoco que castiga. E isso tem de ser combatido. Há um conjunto de trabalhos que deviam ter sido feitos nos últimos anos, mas que não foram. Não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos”, refere.

“Não venho para política de cunhas ou amiguismos”

O candidato do Chega diz ainda que não vem “para fazer política de cunhas, amiguismos, de fechar os olhos ou de favores” e que quem o critica por ser “exigente”, esquece-se que “uma autarquia não é um clube de amigos, é uma casa do povo, que deve ser gerida com rigor”.

Aos trabalhadores da câmara, reafirma o que tem dito: “Comigo, todos os trabalhadores serão parte ativa no processo de desenvolvimento do concelho e das freguesias, porque quero que se sintam informados, valorizados, motivados e com vontade de fazer mais e melhor.”

Joaquim Ribeiro aproveita ainda esta oportunidade para agradecer “as inúmeras e calorosas manifestações de apoio” que lhe têm sido dirigidas, desde o anúncio da candidatura. “Estou grato e emocionado, mas não é nada que me surpreenda. Eu sabia que poderia contar com os oliveirenses. E os oliveirenses sabem que podem contar comigo. Em conjunto, vamos dar um novo futuro a Oliveira do Bairro.”