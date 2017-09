A Unidade de Cuidados na Comunidade Cubo Mágico da Saúde recebe hoje, dia 22, o prémio que lhe foi atribuído pela “Missão Sorriso 2016” , pelas 11h, numa cerimónia que se vai realizar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

A cerimónia contará com elementos dirigentes da Missão Sorriso, representando a marca financiadora do referido projeto, bem como de representantes de organismos regionais do Ministério da Saúde da Região Centro e de poder local.

Recorde-se que esta UCC ganhou um prémio de 10300 euros com o projeto “Sol Poente”. Este projeto resulta de uma parceria entre o UCC Cubo Mágico da Saúde e a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e constitui-se com uma base muito generalista que abarca toda a população com 65 e mais anos, pretendendo em si mesmo, fazer uma abordagem de diagnóstico e de despiste de problemas em saúde nos idosos com vista à resolução dos problemas identificados e à capacitação de competências do idoso para gerir processos de saúde-doença.