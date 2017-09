Nomeado, por decreto de 31 de julho, o vigário paroquial de Vagos, Pe. Ivanil José Portela, foi apresentado à comunidade no sábado. A posse foi dada pelo vigário-geral da diocese, Pe. Manuel Joaquim Rocha, durante a missa vespertina, com grande afluência de fiéis, e onde estiveram presentes, para além das irmandades e agrupamento de escuteiros, vários grupos ligados à pastoral da paróquia de São Tiago.

Pe. Ivanil, que é natural de São Paulo (Brasil), onde nasceu em 1963, foi ordenado sacerdote pelo Seminário Diocesano Redemptoris Mater y Juan Pablo II, Callao Peru, onde está incardinado, a 29 de junho de 1999. Nestes anos de ministério cumpriu funções em várias regiões do Peru, onde foi professor de história da Igreja na Faculdade de Teologia Redemptoris Mater, e responsável da equipa de catequista itinerante.

Chegado a Portugal há seis anos. Pároco em Cedrim do Vouga, Paradela e Couto de Esteves, vem para colaborar com o pároco local, que se encontra fisicamente debilitado após ter sofrido um AVC.

Festa. Em Ouca, cuja paróquia foi desmembrada de Soza a 8 de junho de 1956, por decreto de D. João Evangelista Vidal, arcebispo-bispo de Aveiro, a receção ao Pe. Ivanil decorreu em ambiente festivo, como manda a boa tradição das gentes de Ouca.

