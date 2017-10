Dando continuidade a um Projeto que muito nos orgulha, o Agrupamento de Escolas de Anadia vai promover a “Mostra de Sopas”, nos dias 13 de outubro (Escola Básica de Vilarinho do Bairro), 16 de outubro (Escola Básica e Secundária de Anadia) e 17 de outubro (1.º CEB e Pré-Escola) com a organização do Projeto de Educação para a Saúde (PES) e, tendo como intervenientes os alunos, docentes, não docentes, encarregados de educação, ensino especial, Biblioteca da EBSA, Biblioteca da EBVB, direção, coordenadores de estabelecimento, Equipa PES.

Este Projeto destina-se a toda a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas de Anadia.

Sendo abrangente destacam-se, ainda assim, os seguintes objetivos:

– Comemorar o Dia Mundial da Alimentação;

– Reconhecer a importância de uma alimentação equilibrada na saúde física e mental;

– Incentivar o consumo da sopa;

– Reconhecer o valor nutricional da sopa;

– Promover o envolvimento dos Pais no Projeto de Educação para a Saúde;

– Sensibilizar a Comunidade Educativa para a importância da sopa na alimentação quotidiana;

– Promover a recuperação do uso da sopa nos hábitos alimentares das famílias.

Esta atividade, para além da divulgação e promoção da saúde, é uma oportunidade de encontro, convívio e troca de saberes, com todos os benefícios daí advenientes.

Em termos procedimentais, instituiu-se que: os encarregados de educação/ familiares/docentes ou outros confecionam, pelo menos, uma sopa, representando uma turma/grupo/disciplina ou outro, recebendo do PES uma “prenda” simbólica. Durante a hora de almoço os alunos, após almoçarem no refeitório (que nesse dia não tem sopa), podem degustar as sopas que quiserem, gratuitamente, assim como as pessoas que confecionam as sopas. Os encarregados de educação e outros convidados também podem consumir as sopas que quiserem pagando um preço simbólico para ajuda nas despesas (“prenda”, broa, guardanapos e outro material necessário).

Porque acreditamos neste Projeto e entendemos ser crucial a sua divulgação, estendemos o convite a toda a Comunidade para estar presente neste nosso/vosso evento: bom apetite!