O incêndio florestal que deflagrou no início da tarde de sábado, no concelho de Mortágua, galgou a zona serrana, desceu a encosta, atingindo o concelho vizinho de Anadia, onde se temeu o pior, nas freguesias de Vila Nova de Monsarros e da Moita, ambas afetadas há um ano atrás por um outro grande incêndio florestal que deixou um rasto de destruição, ainda bem presente na memória de todos.

Durante a tarde de sábado e a madrugada de domingo, o fogo lavrou em duas frentes que acabariam por se dividir em várias outras, devido a projeções e a vários focos de incêndio que surgiram em simultâneo em locais distintos. Isso mesmo foi confirmado pela comandante dos Bombeiros de Anadia, Ana Matias, que deu conta de que, apesar das dificuldades encontradas, na manhã de domingo, o ambiente era já muito mais calmo, num fogo que chegou a a ser combatido por cerca de 330 operacionais, apoiados por mais de uma centena de meios terrestres.

Feridos e viaturas danificadas. Um incêndio de grandes proporções que ainda no final do dia de sábado causou momentos de grande preocupação ao apanhar na zona deAncieiro, Mortágua, um grupo de combate onde se incluíam viaturas das corporações de Anadia, Mealhada, Águeda, Oliveira do Bairro, Aveiro Velhos e da Pampilhosa, acabando por resultar ferimentos – intoxicações, inalação de fumos, em bombeiros das corporações de Anadia, Aveiro Velhos, Pampilhosa e Mealhada, mas que foram assistidos ainda no teatro de operações, tendo um bombeiro de Oliveira do Bairro sido transportado para uma unidade hospitalar. Embora várias viaturas tenham sofrido alguns danos, três delas, das corporações de Oliveira do Bairro, Aveiro Velhos e da Pampilhosa, ficariam inoperacionais neste incidente.

Incêndio teve início em Mortágua. O fogo teve origem em Carvalhal/Falgaroso, no concelho de Mortágua, pouco passava das 14h, de sábado. As altas temperaturas, a falta de humidade e o vento forte alimentaram durante várias horas duas frentes de fogo, que se viriam a multiplicar em muitas mais, não dando tréguas às mais de três centenas de bombeiros mobilizados para o local. Perante este cenário, o Plano Municipal de Emergência de Mortágua foi ativado pelas 19h50, de sábado.

Apesar do dispositivo, a propagação do incêndio empurrou-o em direção ao concelho de Anadia, onde entrou durante a tarde.

Ler mais na edição impressa ou digital