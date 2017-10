“Triunvirato Filarmónico”, assim se designa o concerto que vai ter lugar no Pavilhão Multiusos de Febres, no próximo dia 14 de outubro, a partir das 21h30. Trata-se da primeira edição de um evento pioneiro, traduzido na atuação conjunta da Phylarmonica Ançanense, da Filarmónica de Covões e da Associação Musical da Pocariça.

Estarão em palco mais de 130 músicos das três bandas centenárias do concelho de Cantanhede, constituindo uma formação alargada dos vários naipes de instrumentos que interpretará o mesmo repertório sob a direção partilhada dos respetivos maestros.

O Triunvirato Filarmónico resulta do desafio lançado pela Câmara Municipal às instituições às instituições que desde há mais de um século têm sido responsáveis pela formação de sucessivas gerações de jovens instrumentistas e que têm desenvolvido assinalável atividade no campo da música. O objetivo deste singular intercâmbio artístico é promover e divulgar a dinâmica associativa do concelho neste domínio, tirando partido da solícita disponibilidade das três bandas filarmónicas em cooperarem na afirmação dos bens e valores da cultura que lhes são comuns.

Peças de vários compositores. O programa do espetáculo contempla a interpretação de composições orquestrais de vários compositores entre as quais, a encerrar, o Hino de Cantanhede, da autoria do Capitão Amílcar Morais e letra de Maria de Lurdes Alves dos Santos.

A atuação conjunta da Phylarmonica Ançanense, da Filarmónica de Covões e da Associação Musical da Pocariça dá sequência ao encontro de bandas que tem vindo a realizar-se desde há vários anos, também promovido pela Câmara Municipal. Embora o espírito que preside ao Triunvirato Filarmónico seja o mesmo, as exigências são maiores com a interpretação conjunta da totalidade do programa, o que nesse evento percursor só acontecia num dos temas.