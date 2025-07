Festival dos Canais promete cinco dias repletos de atividades

Foto de Arquivo

De 16 a 20 de julho, o Festival dos Canais está de volta a Aveiro com cinco dias repletos de atividades. Carolina Deslandes com Pedro Abrunhosa e Agir, Dino D’Santiago, Capitão Fausto com Orquestra das Beiras e Banda Recreativa Eixense, Iolanda, Bateu Matou e Benjamim, Theatre Tol, DUNDU com Worldbeaters, Jeanefer Jean-Charles, Joe Powell-Main, Panama Pictures, Olivier Grossetête e Pedro Tochas são alguns dos artistas que vão passar por este evento.

A programação completa do Festival dos Canais acaba de ser revelada. Entre os dias 16 e 20 de julho o evento voltará a encher Aveiro de música, teatro, dança, novo circo, instalações artísticas, gastronomia, atividades para crianças e outras propostas que prometem transformar o quotidiano da cidade, com entrada gratuita.

Organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, através do Teatro Aveirense, o festival celebra este ano a sua 10.ª edição.

Para José Pina, diretor do festival, esta edição volta a reunir as caraterísticas que têm feito do evento um sucesso desde que foi criado: “Voltamos a contar com vários projetos nos canais da cidade, conteúdos que dialogam com o território, propostas em que a inclusão e a participação das comunidades têm um papel fundamental, áreas dedicadas ao público infantil e estreias, tanto absolutas como nacionais, com artistas locais, nacionais e internacionais, numa conjugação permanente entre o artístico e o lúdico”.

Entre os destaques, conte-se com um concerto encomendado pelo Festival dos Canais que juntará Carolina Deslandes, Pedro Abrunhosa e Agir, assim como um concerto inédito dos Capitão Fausto com a Orquestra das Beiras e a Banda Eixense. Também Dino D’Santiago, Milhanas, Soraia Tavares e 47 de Fevereiro irão atuar no Festival dos Canais, entre outros músicos.

Outros espetáculos

Noutras áreas artísticas, a programação inclui um grande espetáculo aéreo concebido pela companhia belga Theatre Tol por encomenda do Festival dos Canais, numa fusão de símbolos tradicionais com linguagens contemporâneas. Também por encomenda, a criação Sentido de Unidade resulta da fusão de duas companhias que já proporcionaram momentos marcantes na história do Festival dos Canais: DUNDU e Worldbeaters, que se juntam para a apresentação de um projeto que celebra as dez edições do festival.

A premiada coreógrafa britânica Jeanefer Jean-Charles apresenta o seu novo espetáculo, Patois, em torno de um dialeto em desapararição. Já o espetáculo The Weight of Water, da companhia Panama Pictures, dos Países Baixos, fará uma reflexão sobre os tempos atuais e a relação com o meio ambiente, sendo apresentado sobre a água. Conte-se ainda com Passionately Defiant, do britânico Joe Powell-Main, o primeiro bailarino em cadeira de rodas a atuar com o Royal Ballet, assim como as presenças de Federico Menini e Pedro Tochas, entre outros nomes a destacar.

Ao longo dos anos, o Festival dos Canais tem sido palco de várias estreias absolutas e este ano não será exceção. Castelo dos Fantasmas, da Red Cloud Teatro de Marionetas, verde/claro, de Rui Queiroz de Matos, e Molhos, da companhia Kopinxasserão as criações que pela primeira vez poderão ser conhecidas pelo público.

O Festival dos Canais volta a ter uma forte dimensão visual e nesse campo o destaque vai para uma intervenção do francês Olivier Grossetête, que apresentará uma instalação monumental, construída durante o evento com caixas de cartão e a participação massiva da comunidade.

No âmbito do programa comunitário Creart 3.0, serão ainda apresentadas obras dos artistas Kristaps Priede (Letónia) e Hristina Zafirovska (Macedónia do Norte), criadas na sequência de residências artísticas em Aveiro. Ainda no âmbito do conceito de residências artísticas e na ligação com o Festival PRISMA / Art Light&Tech, de forma a celebrar a 10.ª edição, o evento terá duas criações projetadas em edifícios marcantes da paisagem aveirense, a Antiga Capitania e o ATLAS Aveiro, e uma obra de grandes dimensões em espaço público pelos artistas Julie Tampierova, Jakub Nosek e Viktor Frešo.

O Festival dos Canais voltará ainda a contar com dois dos seus mais icónicos recintos: A Sala de eStar, que transforma a Praça da República num espaço doméstico, e a Funky Beach, uma praia em plena cidade. Ambos serão pontos de encontro ideais, com serviço de bar, concertos e DJs.

As crianças e as famílias voltarão a ser brindadas com diversas propostas, tendo para isso o espaço Jardim das Brincadeiras, um recinto acolhedor, divertido e repleto de atividades inventivas.

Pop-up do Chefs On Fire

Tal como nas edições dos últimos anos, o Festival dos Canais receberá um pop-up do Chefs On Fire, evento gastronómico que convida chefs de renome a cozinhar em fogo lento, celebrando as origens da cozinha.

Doze chefs irão apresentar as suas criações, entre 18 e 20 de julho, ao almoço e ao jantar, em momentos que irão incluir concertos de vários músicos reconhecidos, a revelar brevemente.