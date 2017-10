O executivo da Câmara Municipal de Anadia deliberou, na reunião de 27 de setembro último, aprovar a inclusão dos três projetos finalistas do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) 2017 no próximo orçamento camarário para que possam ser concretizados, uma vez que o valor total das propostas se enquadra na verba de 300 mil euros prevista para este efeito. Serão, assim, apoiados os projetos “Programa Florestal”, “Anadia + Digital” e “Eco Parque em Sangalhos”.

O “Programa Florestal” é um projeto de apoio e proteção florestal que irá funcionar, nomeadamente nas freguesias de Avelãs de Cima, Moita, e Vila Nova de Monsarros, estando orçamentado em 150 mil euros.

“Anadia + Digital” é uma iniciativa que pretende tornar o município mais eficiente do ponto de vista informático, e também mais amigo do ambiente. Consiste na criação de duas aplicações móveis e de uma plataforma agregada ao website do município, para permitir o acesso aos cartões criados pela autarquia (Anadia Jovem, Anadia Sénior, Biblioteca Municipal e Piscinas), bem como o acesso a informação sobre os eventos que vão ao encontro dos interesses de cada munícipe. “Anadia + Digital” tem também como objetivo a introdução de um sistema de faturação eletrónica para o serviço de águas e saneamento. O custo deste projeto é de 60 mil euros.

Finalmente, o “Eco Parque em Sangalhos” é uma proposta para o aproveitamento da zona junto ao complexo desportivo do Sangalhos Desporto Clube, a qual se encontra ao abandono e que, perante uma obra de excelência como é o complexo, se entende que deverá estar ao mesmo nível. Esta proposta está orçamentada em 89.751,80 euros.