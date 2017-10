O corredor bairradino Vasco Bica, da equipa MS Racing Portugal, sagrou-se vencedor da Taça de Portugal de Downhill (DHI), depois de disputada a sexta e última prova pontuável, na Ilha da Madeira.

A correr em casa, o madeirense Emanuel Pombo (Ciclo Madeira Clube Desportivo) não deu hipóteses à concorrência, fazendo a descida final em 2m46,556s. Vasco Bica foi o segundo mais rápido, a 3,286s, e, assim, carimbou a conquista da Taça de Portugal.

Vasco Bica terminou o troféu de regularidade no topo da geral de elite, com 872 pontos, seguido por Emanuel Pombo, com 733, e por Francisco Pardal (Penacova DH/UD Lorvanense), com 726.